La imprenta y el poder en la Europa moderna temprana (1500-1800)

Lamal, Nina, et al., editores. Print and Power in Early Modern Europe (1500–1800). Brill, 2021.

La imprenta, a principios de la Edad Moderna, podía hacer o deshacer el poder. Este volumen aborda una de las cuestiones más urgentes y actuales de la historia moderna temprana: ¿cómo utilizaron las autoridades europeas un nuevo medio con tan enorme potencial? Los dieciocho autores desarrollan nuevas perspectivas sobre la relación entre el auge de la imprenta y los cambios en las relaciones entre súbditos y gobernantes, analizando el papel de la imprenta en la burocracia de la Edad Moderna, las técnicas de propaganda impresa, los géneros y las estrategias de comunicación estatal. Aunque a menudo se sigue pensando en la imprenta como una fuerza emancipadora y desestabilizadora del cambio en las sociedades modernas tempranas, el panorama resultante muestra lo decisiva que fue la imprenta para reforzar las estructuras de poder existentes.

Destinatarios: Este volumen atraerá a los historiadores de la cultura impresa de la Edad Moderna, así como a los historiadores de los medios de comunicación y a cualquier persona con un amplio interés en la historia cultural y política de la Edad Moderna.