La mala conducta en la investigación en los campos de la ética y la filosofía: percepciones de los investigadores en España

Percepción de la mala conducta investigadora en la publicación entre el profesorado universitario español y los investigadores del ámbito de la filosofía y la ética

Feenstra, R.A., López-Cózar, E.D. & Pallarés-Domínguez, D. Correction to: Research Misconduct in the Fields of Ethics and Philosophy: Researchers’ Perceptions in Spain. Sci Eng Ethics 27, 33 (2021).

Los estudios empíricos han revelado una preocupante prevalencia de la mala conducta investigadora en una amplia variedad de disciplinas, aunque no, hasta la fecha, en las áreas de ética y filosofía. Este estudio pretende aportar evidencias empíricas sobre la percepción de la gravedad del problema de la mala conducta investigadora en estas dos disciplinas en España, en particular en lo que se refiere a los efectos que el modelo utilizado para evaluar el rendimiento investigador de los académicos puede tener sobre su comportamiento ético.

La triangulación metodológica aplicada en el estudio combina un cuestionario, un debate en la reunión anual de la asociación científica y entrevistas en profundidad. De los 541 cuestionarios enviados, se obtuvieron 201 respuestas (37,1% del total de la muestra), con una diferencia significativa en la participación de los investigadores de filosofía (30,5%) y de ética (52,8%); en el debate participaron 26 investigadores y se realizaron 14 entrevistas. Los resultados del cuestionario revelan que el 91,5% de los encuestados considera que la mala conducta en la investigación va en aumento; el 63,2% considera que al menos tres de las prácticas fraudulentas mencionadas en el estudio son habituales, y el 84,1% identificó dos o más prácticas de este tipo.

Los investigadores percibieron una alta prevalencia de la publicación duplicada (66,5%) y del autoplagio (59,0%), del uso de la influencia personal (57,5%) y de la manipulación de citas (44,0%), en contraste con una baja incidencia percibida de la falsificación o fabricación de datos (10,0%). El debate y las entrevistas corroboraron estos datos. Los investigadores asociaron la difusión de estas faltas con el modelo de evaluación de la investigación aplicado en España.