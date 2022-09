Storytelling en el norte de Zambia : teoría, método, práctica y otras ficciones necesarias

Cancel, Robert. Storytelling in Northern Zambia : Theory, Method, Practice and Other Necessary Fictions. Open Book Publishers, 2019

La narración de cuentos desempeña un papel importante en la vibrante vida cultural de Zambia y en muchas otras comunidades de África. Este innovador libro recoge y analiza las tradiciones narrativas orales practicadas por cinco grupos étnicos de habla bembalí en Zambia. La integración en el texto de grabaciones de audio y vídeo recientemente digitalizadas permite al lector encontrarse con los propios narradores y escuchar sus relatos.

La minuciosa interpretación crítica de Robert Cancel, combinada con estos materiales de audio y vídeo recientemente digitalizados, hace que Storytelling in Northern Zambia sea una contribución muy necesaria al escaso corpus de estudios folclóricos africanos que se ocupan de la representación de cuentos. Cancel se abre paso entre las complejas exigencias de los estudios de campo africanos, la teoría del folclore, los modos narrativos, la descripción reflexiva y la simple documentación, y consigue llevar al lector un conjunto de intérpretes y sus actuaciones que son vívidos, variados e instructivos. Ilustra esta tradición narrativa viva con un amplio abanico de ejemplos, y pone de relieve la condición social de los narradores y las complejas identidades locales que están en juego.

El estudio de Cancel no sólo nos habla de la narración, sino que arroja luz sobre el estudio de las literaturas orales en toda África y fuera de ella. Su innovador formato, por su parte, explora nuevas direcciones en la integración del material de fuentes primarias en los textos académicos.

Este libro se basa en el archivo digital de vídeos y grabaciones de audio recopilados por Robert Cancel durante sus viajes de investigación a Zambia en 1988-1989 y 2005. Las grabaciones de treinta y nueve de las narraciones orales transcritas en este libro están disponibles gratuitamente en línea. Para acceder a estas grabaciones, puede seguir los enlaces que aparecen a continuación y al final de las páginas correspondientes. También puede escanear el código QR que aparece junto a cada relato. Si está leyendo este libro en formato digital, es posible que tenga que ampliar el código QR para poder escanearlo.