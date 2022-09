Principios de transparencia y buenas prácticas en la publicación académica

Folan, Bernie. «Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing». OASPA, 15 de septiembre de 2022,

El Comité de Ética de las Publicaciones (COPE), el Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ), la Asociación de Editores Académicos de Acceso Abierto (OASPA) y la Asociación Mundial de Editores Médicos (WAME) son organizaciones académicas que han colaborado en la identificación de los principios de transparencia y mejores prácticas para las publicaciones académicas y en su elaboración. Esta es la tercera versión de un trabajo en curso.

Principios de transparencia

Sitio web: El sitio web de una revista, incluido el texto que contiene, debe demostrar que se ha tenido cuidado de garantizar un alto nivel ético y profesional. No debe contener información que pueda inducir a error a los lectores o a los autores, incluyendo cualquier intento de imitar el sitio de otra revista/editorial. El sitio web debe incluir una declaración de «objetivos y alcance» y definir claramente el público al que va dirigido. Debe haber una declaración sobre lo que la revista considerará para su publicación, incluyendo los criterios de autoría (por ejemplo, no considerar envíos múltiples, publicaciones redundantes) que se incluirán. Los ISSNs deben estar claramente expuestos (separados para el impreso y el electrónico).

Nombre de la revista: El nombre de la revista deberá ser único y no ser uno que se confunda fácilmente con otra revista o que pueda inducir a error a los autores y lectores potenciales sobre el origen de la revista o su asociación con otras revistas.

Proceso de revisión por pares: El contenido de la revista debe estar claramente marcado como revisado por pares o no. La revisión por pares se define como la obtención de asesoramiento sobre manuscritos individuales por parte de revisores expertos en la materia que no forman parte del personal editorial de la revista. Este proceso, así como cualquier política relacionada con los procedimientos de revisión por pares de la revista, se describirá claramente en el sitio web de la revista, incluyendo el método de revisión por pares utilizado. Los sitios web de las revistas no deben garantizar la aceptación de los manuscritos ni tiempos de revisión por pares muy cortos.

4. Propiedad y gestión: La información sobre la propiedad y/o la gestión de una revista se indicará claramente en el sitio web de la revista. Los editores no utilizarán nombres de organizaciones o de revistas que puedan inducir a error a los autores y editores potenciales sobre la naturaleza del propietario de la revista.

5. Órgano de gobierno: Las revistas deberán tener consejos de redacción u otros órganos de gobierno cuyos miembros sean expertos reconocidos en las áreas temáticas incluidas en el ámbito de la revista. Los nombres completos y las afiliaciones del consejo editorial u otro órgano de gobierno de la revista se facilitarán en el sitio web de la revista.

6. Equipo editorial/información de contacto: Las revistas deberán proporcionar los nombres completos y las afiliaciones de los editores de la revista en el sitio web de la revista, así como la información de contacto de la oficina editorial, incluyendo una dirección completa.

7. Derechos de autor y licencias: La política de derechos de autor se indicará claramente en las directrices para los autores y se nombrará al titular de los derechos de autor en todos los artículos publicados. Del mismo modo, la información sobre licencias se describirá claramente en las directrices del sitio web, y las condiciones de licencia se indicarán en todos los artículos publicados, tanto en HTML como en PDF. Si se permite a los autores publicar bajo una licencia Creative Commons, se indicarán los requisitos específicos de la licencia. Se indicará claramente cualquier política de publicación de las versiones finales aceptadas o de los artículos publicados en repositorios de terceros.

8. Tasas de los autores: Cualquier tasa o cargo que se requiera para el procesamiento de los manuscritos y/o la publicación de materiales en la revista se indicará claramente en un lugar que sea fácil de encontrar para los autores potenciales antes de presentar sus manuscritos para su revisión o se explicará a los autores antes de que comiencen a preparar su manuscrito para su presentación. Si no se cobran dichas tasas también debe indicarse claramente.

9. Proceso de identificación y tratamiento de las alegaciones de mala conducta en la investigación: Los editores y directores tomarán medidas razonables para identificar y evitar la publicación de trabajos en los que se haya producido una mala conducta en la investigación, incluyendo el plagio, la manipulación de citas y la falsificación/fabricación de datos, entre otros. En ningún caso una revista o sus editores fomentarán esa mala conducta, ni permitirán a sabiendas que se produzca. En el caso de que el editor o los editores de una revista tengan conocimiento de cualquier acusación de mala conducta en la investigación relacionada con un artículo publicado en su revista, el editor o los editores deberán seguir las directrices de COPE (o equivalentes) para tratar las acusaciones.

10. Ética de la publicación: Una revista también debe tener políticas sobre la ética de la publicación. Éstas deben ser claramente visibles en su sitio web, y deben referirse a: i) las políticas de la revista sobre la autoría y la contribución; ii) cómo la revista manejará las quejas y apelaciones; iii) las políticas de la revista sobre los conflictos de intereses / intereses en competencia; iv) las políticas de la revista sobre el intercambio de datos y la reproducibilidad; v) la política de la revista sobre la supervisión ética; vi) la política de la revista sobre la propiedad intelectual; y vii) Las opciones de la revista para las discusiones y correcciones posteriores a la publicación.

11. Calendario de publicación: Se indicará claramente la periodicidad con la que una revista publica.

12. Acceso: Se indicará la forma en que la revista y los artículos individuales están disponibles para los lectores y si hay cuotas de suscripción o de pago por visión asociadas.

13. Archivo: Se indicará claramente el plan de una revista para la copia de seguridad electrónica y la conservación del acceso al contenido de la revista (por ejemplo, el acceso a los artículos principales a través de CLOCKSS o PubMedCentral) en el caso de que una revista deje de publicarse.

14. Fuentes de ingresos: Los modelos de negocio o las fuentes de ingresos (por ejemplo, las tasas de los autores, las suscripciones, la publicidad, las reimpresiones, el apoyo institucional y el apoyo de las organizaciones) se indicarán claramente o se pondrán de manifiesto de otro modo en el sitio web de la revista. Las tasas de publicación o el estado de exención no deben influir en la toma de decisiones editoriales.

15. Publicidad: Las revistas deberán indicar su política de publicidad, si es pertinente, incluyendo los tipos de anuncios que se considerarán, quién toma las decisiones relativas a la aceptación de anuncios y si están vinculados al contenido o al comportamiento de los lectores (sólo en línea) o se muestran al azar. Los anuncios no deben estar relacionados de ninguna manera con la toma de decisiones editoriales y se mantendrán separados del contenido publicado.

16. Marketing directo: Cualquier actividad de marketing directo, incluyendo la solicitud de manuscritos que se realice en nombre de la revista, deberá ser apropiada, bien dirigida y discreta. Se espera que la información proporcionada sobre la editorial o la revista sea veraz y no induzca a error a los lectores o autores.

En el caso de que se descubra que una organización miembro ha violado estas mejores prácticas, u otros requisitos específicos de la organización, OASPA/DOAJ/COPE/WAME tratará en primera instancia de trabajar con ellos con el fin de abordar cualquier preocupación que se haya planteado. En el caso de que la organización miembro no pueda o no esté dispuesta a abordar estas inquietudes, su membresía en la organización puede ser suspendida o terminada. OASPA/DOAJ/COPE/WAME tienen procedimientos para tratar las preocupaciones planteadas sobre los miembros.