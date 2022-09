Minson, Valrie, Laura I. Spears; Adrian Del Monte; Margaret Portillo; Jason Meneely; Sara Gonzalez; and Jean Bossart. Library Impact Research Report: Facilitating Innovative Research, Creative Thinking, and Problem Solving. Washington, DC: Association of Research Libraries, September 16, 2022.

Como parte de la iniciativa del Research Library Impact Framework de la ARL, Marston Science Library (MSL) de la University of Florida (UF) George A. Smathers Libraries se asoció con el UF Department of Interior Design (IND) de la UF para explorar cómo las bibliotecas de investigación facilitan la innovación, la creatividad y las competencias de resolución de problemas entre sus usuarios. El equipo MSL-IND exploró una hipótesis de tres niveles que incluía: (1) el uso de los espacios de la biblioteca por parte de los estudiantes puede contribuir a la construcción de conocimientos y aplicaciones prácticas para la renovación del espacio de la biblioteca; (2) las percepciones de los estudiantes sobre la deseabilidad del espacio, medidas por el Place-based Semantic Differential, pueden utilizarse para indicar las lagunas en la facilitación de la creatividad en el espacio de la biblioteca; y (3) el proceso de pensamiento creativo requiere espacios que sean diversos, flexibles y bajo un cierto control de los estudiantes. El equipo de investigación desarrolló un estudio de método mixto que incluía un análisis espacial, una encuesta que utilizaba una lista de comprobación de adjetivos y varios grupos de discusión diseñados para validar la lista de comprobación de adjetivos. El análisis del equipo de investigación de los datos resultantes identificó recomendaciones relacionadas con la creación de un sentido del lugar, la solución del grupo atendiendo al individuo, la oferta de una paleta de posturas, el aumento de la biofilia y la oferta de elección y control.