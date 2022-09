La Biblioteca Pública de Brooklyn ha emitido 5.100 carnés gratuitos para que los adolescentes puedan acceder a los libros prohibidos

Chavez, Nicole. «Brooklyn Public Library Has Issued 5,100 Free Library Cards to Make Banned Books Available for Teens». CNN, 15 de septiembre de 2022

En los últimos meses, la Biblioteca Pública de Brooklyn ha emitido más de 5.100 tarjetas electrónicas gratuitas para jóvenes de todo el país, según declaró Nick Higgins, bibliotecario jefe de la biblioteca, a la CNN.

La biblioteca puso en marcha su iniciativa «Books UnBanned» en abril, como forma de oponerse a la censura y al creciente número de prohibiciones de libros en escuelas y bibliotecas públicas.

Desde entonces, los lectores de entre 13 y 21 años de todos los estados del país y de Washington DC han solicitado las tarjetas electrónicas, dijo Higgins, y se calcula que se han sacado 18.000 libros electrónicos o audiolibros al mes.

Los titulares del carné tienen acceso al archivo de la biblioteca de 350.000 libros electrónicos, 200.000 audiolibros y más de 100 bases de datos. La biblioteca también proporciona acceso a «una selección de libros frecuentemente cuestionados» sin retenciones ni tiempos de espera para los titulares…»