The Next Generation Library Publishing project

El proyecto Next Generation Library Publishing está construyendo una alternativa sostenible de código abierto a las plataformas de publicación comerciales, ampliando las opciones para los editores orientados a los valores de todos los tamaños.

Educopia, California Digital Library (CDL) y Strategies for Open Science (Stratos), en estrecha colaboración con la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto (COAR), Janeway Systems y Longleaf Services, están trabajando para avanzar e integrar la infraestructura de publicación de código abierto con el fin de proporcionar un sólido apoyo a la publicación en bibliotecas. El objetivo del proyecto es mejorar las vías de publicación y las opciones para autores, editores y lectores mediante el fortalecimiento, la integración y la ampliación de la infraestructura de publicación académica para apoyar a los editores de las bibliotecas.

Entre mayo y septiembre de 2022, NGLP llevó a cabo tres proyectos piloto simultáneos de Web Delivery Platform (WDP) y de los componentes interoperables para probar tres casos de uso diferentes en la publicación de bibliotecas.

The Consortial Publisher dirigido por la California Digital Library, que desarrolla este proyecto piloto puso a prueba la WDP, Janeway y DSpace como reemplazo de la arquitectura a medida desarrollada para dar soporte a eScholarship, una gran plataforma de publicación digital para el Sistema de la Universidad de California.

The Turnkey Solution:: Dirigido por Janeway Systems, este proyecto piloto puso a prueba el despliegue de WDP y Janeway como una alternativa de software como servicio alojado a las plataformas de publicación de revistas y repositorios institucionales comerciales y patentados.

The Journal Portal: Dirigido por la editorial de la Universidad de Carolina del Norte y su división de servicios Longleaf, este proyecto piloto probó Janeway y el PDM como una solución dinámica para la publicación de revistas en varios campus con una sólida capa de servicios editoriales y de producción.

En el transcurso del período piloto, se lanzaron siete instancias piloto (y una de prueba) del WDP y se completaron con contenido recolectado de sistemas precedentes (incluyendo Janeway, DSpace y OJS), principalmente utilizando OAI-PMH. Los socios piloto probaron las características del PDM, ayudaron al equipo del producto a priorizar las áreas de mejora y nuevo desarrollo, y realizaron un control de calidad de los resultados de nuestro proceso de recolección.