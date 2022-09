International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). 10 Years of the IFLA Open Access Statement: A Call to Action. agosto de 2022. repository.ifla.org, https://repository.ifla.org/handle/123456789/2029.

La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) se enorgullece de compartir su declaración de 2022 sobre el acceso abierto (OA), «10 años de la declaración de acceso abierto de la IFLA: una llamada a la acción». La declaración afirma el valor del acceso abierto y de las iniciativas relacionadas con él, destacando el trabajo en curso de la IFLA en este ámbito. También ofrece un compromiso para «liderar con el ejemplo, y completar la transición de las publicaciones de la IFLA a OA».

Declaración de Acceso Abierto de la IFLA

«El acceso libre, completo e inmediato a los resultados de la investigación y a las publicaciones garantiza que todo el mundo -investigadores, responsables políticos, ciudadanos, científicos y el público en general- disponga de los datos, las pruebas y los conocimientos necesarios para hacer frente a los retos sociales, medioambientales y mundiales. El acceso abierto (OA) hace que la investigación avance hacia el objetivo del acceso total, eliminando las barreras de pago y ampliando el acceso global en todas las disciplinas. El acceso abierto pretende que la investigación esté disponible y sea descubrible a nivel mundial a largo plazo y no sólo en tiempos de crisis…

Este documento de 2022 revisa los pasos dados hacia la visión articulada por la IFLA en 2011 e identifica nuevas áreas que necesitan una acción urgente. Las bibliotecas proporcionan un apoyo crítico para el desarrollo del acceso abierto como un bien social. Las bibliotecas están en una posición única para apoyar el desarrollo equitativo e inclusivo de las oportunidades de publicación, incluso sirviendo como infraestructura para las iniciativas de publicación y educando a los autores sobre las vías para publicar sus obras en acceso abierto.»