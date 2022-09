Los bibliotecarios y los legisladores impulsan un mayor acceso a los libros electrónicos

Librarians and Lawmakers Push for Greater Access to E-Books. By: Caitlin Dewey Pew Stateline, September 6, 2022

Texto completo

Los bibliotecarios y sus aliados legislativos están presionando a los editores de libros electrónicos para que bajen sus precios y flexibilicen las condiciones de las licencias, un esfuerzo que podría facilitar a millones de usuarios de bibliotecas el préstamo de las cada vez más populares versiones digitales de los libros.

Sus partidarios afirman que la legislación sobre el préstamo de libros electrónicos en varios estados permitiría a las bibliotecas ofrecer más material digital y acortar las listas de espera de los títulos más populares. A largo plazo, las medidas podrían reforzar la misión principal de las bibliotecas en un entorno cada vez más digital.

Desde principios de la década de 2010, las bibliotecas y los editores se han enfrentado por las condiciones y los costes de las licencias de libros electrónicos, que conceden a las bibliotecas permiso para prestar libros digitales. En la actualidad, estas licencias suelen caducar tras un determinado tiempo o número de préstamos. Además, las bibliotecas deben pagar varias veces el precio de portada de las versiones impresas equivalentes.

Los editores argumentan que los márgenes y otras restricciones protegen los derechos de propiedad intelectual de los autores e incentivan a las empresas a invertir en su trabajo. Sin embargo, a medida que el coste de las licencias de los libros electrónicos ha ido aumentando, los bibliotecarios y sus defensores en al menos nueve estados han presionado para que se apruebe una legislación que exija a las editoriales -especialmente a las «Cinco Grandes» que producen la inmensa mayoría de los libros de consumo- que ofrezcan a las bibliotecas unas condiciones de licencia más «razonables».

Los legisladores estatales han dado un apoyo bipartidista a estos proyectos de ley, pero varias medidas han fracasado antes de que los estados pudieran aplicarlas. La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, vetó el proyecto de ley de libros electrónicos de su estado a finales de diciembre, alegando problemas de derechos de autor. En junio, un juez de Maryland asestó un segundo golpe al movimiento, dictaminando que la ley federal se opone a los intentos de los estados de regular las licencias de libros electrónicos.

Sin embargo, los bibliotecarios y los legisladores de estados como Maryland, Massachusetts y Nueva York han declarado que están preparando una nueva estrategia legislativa de cara a la sesión del próximo año. Los nuevos proyectos de ley pretenden sortear los escollos que hicieron fracasar la legislación en Maryland y Nueva York.

El último impulso legislativo de los bibliotecarios llega después de dos años vertiginosos para los préstamos digitales. Según OverDrive, el mayor distribuidor de contenidos digitales para bibliotecas, los préstamos de este tipo (incluidos libros electrónicos, audiolibros y revistas digitales) superaron los 500 millones en 2021, lo que supone un aumento del 55% respecto a los dos años anteriores.

En respuesta, muchas bibliotecas estadounidenses han ampliado rápidamente sus colecciones digitales y han desplazado el gasto hacia los libros electrónicos y los audiolibros digitales. Sin embargo, las bibliotecas rara vez son «propietarias» de los libros electrónicos. En su lugar, conceden licencias para prestarlos, un modelo más parecido a la compra de software que a la de una librería.

Según estos modelos, los editores pueden fijar fechas de caducidad para las licencias de libros electrónicos, limitar el número de veces que se puede tomar prestado un libro electrónico, retrasar las ventas a las bibliotecas o negarles el acceso por completo. En la actualidad, es habitual que las licencias de libros electrónicos de las principales editoriales caduquen al cabo de dos años o 26 préstamos, y que cuesten entre 60 y 80 dólares por licencia, según Michele Kimpton, directora mundial del grupo de bibliotecas sin ánimo de lucro LYRASIS.

Todo ello, además de poner a prueba los limitados presupuestos, que desde principios de la década de 2000 se han mantenido prácticamente fijos en la mayoría de los lugares, los bibliotecarios afirman que los actuales modelos de concesión de licencias han vaciado sus catálogos digitales y desviado sus colecciones actuales. Obligados a gastar más dinero en menos libros, los bibliotecarios se centran inevitablemente en los superventas y los títulos de autores de renombre.

«El modelo actual es frustrante para las bibliotecas y los archivos, cuya misión de servicio es totalmente diferente a los objetivos capitalistas de una empresa con ánimo de lucro», dijo Kyle K. Courtney, asesor de derechos de autor de la Universidad de Harvard y fundador de Library Futures, un grupo de defensa que impulsa los proyectos de ley. «Hemos tratado con editores y titulares de derechos durante siglos, pero nunca ha sido tan malo como ahora».

«Los libros electrónicos solían estar en las estanterías digitales de las bibliotecas para siempre, pero ahora estás pagando 60 dólares por un título cada dos años», dijo [Michele] Kimpton [el director senior global del grupo de bibliotecas sin ánimo de lucro LYRASIS]. «Eso definitivamente no es favorable para las bibliotecas, pero es más o menos donde estamos ahora».

«Creemos que mucha gente en todo el país está siendo perjudicada», dijo Blackwell, que también dirige la coalición mundial de bibliotecas ReadersFirst. «No debería ser necesario tener una tarjeta de crédito para ser un ciudadano informado».