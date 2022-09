Los bibliotecarios se asocian con los profesores para apoyar el éxito de los estudiantes

. «Tech-Savvy School Librarians Provide Value to Modern Learners». Technology Solutions That Drive Education. Accedido 6 de septiembre de 2022.

Con el aumento de la tecnología educativa, muchos bibliotecarios pasan gran parte de su tiempo abordando uno de los desafíos centrales de la educación moderna: integrar la tecnología en la pedagogía de manera que eleve fundamentalmente el aprendizaje. La experiencia única de los bibliotecarios ayuda a las escuelas a adoptar e integrar la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje.

«Los bibliotecarios escolares siempre han estado a la vanguardia de la tecnología en nuestras escuelas», dice Jennisen Lucas, presidenta de la Asociación Americana de Bibliotecarios Escolares. «Muchas veces, somos los primeros en adoptarla».

Los torpes lectores de microfichas, las bases de datos de investigación, los ordenadores, las impresoras 3D… todos ellos hicieron su debut escolar en la biblioteca.

En el estado de Washington, una investigación ha demostrado que los estudiantes de las escuelas con bibliotecas de alta calidad y profesores-bibliotecarios certificados tienen más probabilidades de graduarse y obtener mejores resultados en las pruebas estandarizadas.

Como especialistas en ciencias de la información, los bibliotecarios también enseñan a los alumnos a evaluar y utilizar eficazmente los recursos digitales para crear sus propios contenidos y colaborar en proyectos de grupo. Estas habilidades son tan fundamentales para el trabajo, el aprendizaje y la ciudadanía del siglo XXI que los bibliotecarios suelen considerar este aspecto esencial de su función.

«Ese es uno de los rasgos distintivos del papel de la biblioteca hoy en día: Somos co-profesores, co-socios, colaboradores de los profesores para ayudar a los estudiantes a tener más éxito», dice Kari Heitman, bibliotecaria de la Escuela Secundaria Paetow.