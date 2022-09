«La venganza de los bibliotecarios» presenta 150 tiras cómicas creadas por ilustrador escocés Tom Gauld, que se burlan de todo

Creative Review. «Tom Gauld’s New Book Collects Two Decades of Literary Cartoons», 31 de agosto de 2022.

Publicado por Canongate, Revenge of the Librarians es un testimonio de la habilidad de Gauld para el humor literario y su capacidad para traducir estas ingeniosas tomas en una comedia visual discreta. Las 150 viñetas que contiene son una mezcla de chistes sencillos que pueden consumirse fácilmente uno tras otro, y que abordan todos los niveles de la esfera literaria, desde Juego de Tronos hasta Jane Eyre.

Las ilustraciones, dispuestas en breves arreglos de fotogramas, cada uno de ellos realizado con el estilo intemporal y minimalista de Gauld, toman como tema desde el bloqueo del escritor hasta las rutinas de lectura a la hora de dormir.

Gauld recurre y subvierte los trillados tropos de la narrativa -una princesa en un castillo se convierte de repente en un ratón de biblioteca con una nueva biblioteca- y juega con el lenguaje, creando un conjunto de sustantivos compuestos cada vez más complejos para expresar los diversos estados emocionales que sienten los lectores.