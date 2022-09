Las bibliotecas locales se han convertido en un importante campo de batalla político y cultural en torno a los libros que visibilizan la inclusión LGBTQ

«Local Libraries Have Become a Major Political and Cultural Battleground», WITF 31 de agosto de 2022.

La guerra cultural dentro de las bibliotecas de Estados Unidos se desarrolla en las reuniones mensuales de los consejos de bibliotecas locales. Los activistas conservadores exigen la retirada de libros controvertidos, los bibliotecarios son acusados falsamente de promover la pornografía y los defensores de la libertad de expresión claman por la censura.

Los grupos de defienden valores tradicionales exigen que se retiren o se restrinjan los libros con educación sexual explícita y los que documentan sin tapujos las realidades LGBTQ y la experiencia de los negros estadounidenses. La American Library Association -en su recuento no oficial- informa de que las impugnaciones de libros de la biblioteca se han multiplicado por cuatro, pasando de 416 libros en 2017 a 1.597 impugnaciones de libros en 2021.

La reunión de agosto en Lafayette fue bastante monótona -informes rutinarios sobre el bibliobús, los horarios de la biblioteca y los planes para una nueva sucursal- hasta que se abrió el atril para los comentarios del público.

«Todo lo que ha sucedido en los últimos 18 meses con esta junta y con la biblioteca ha sido básicamente una pesadilla distópica», declaró un usuario de la biblioteca descontento.

Desde que los conservadores se hicieron cargo de la junta de la biblioteca de Lafayette el año pasado, las controversias han sido rápidas y furiosas:

La junta de la biblioteca rechazó una subvención para financiar un programa sobre el derecho al voto, diciendo que era demasiado de izquierdas.

Se canceló una exposición sobre el Mes del Orgullo, y hoy se prohíben las exposiciones en la biblioteca sobre cualquier grupo distintivo, incluso la cultura cajún francesa, de la que Lafayette es la capital no oficial.

Y este verano, cuando una popular bibliotecaria, Cara Chance, hizo caso omiso de esa orden y colocó una exposición que incluía libros románticos para adolescentes homosexuales, la junta intentó despedirla.



«Levanten sus carteles para Cara de nuevo», dijo un orador a la audiencia. «No apoyamos el fascismo en la Biblioteca Pública de Lafayette».

Lafayette Parish es un país profundamente religioso y conservador como Trump. Así que otros en la comunidad han aplaudido el giro a la derecha de la junta.

«Soy padre de cuatro niños pequeños», dijo un hombre con corbata y americana azul, «y mi hija encontró un libro de dibujos animados que era básicamente pornográfico. Animaba a los niños a explorarse a sí mismos de diversas maneras. Estaba en la sección infantil».

El padre concluyó: «Estas son bibliotecas locales que deberían reflejar las normas locales imperantes».

Para muchos críticos, éste es el quid: ¿las normas de la comunidad de quién?

Una sombría bibliotecaria llamada Connie Milton subió al estrado y explicó que las bibliotecas se esfuerzan por seguir el ritmo de los cambios sociales que hacen hincapié en la inclusión de diversos géneros, razas y orientaciones sexuales.

«Sólo queremos que todo el mundo pueda entrar en una biblioteca y verse representado. Eso es todo lo que hacemos», dijo en medio de un fuerte aplauso.

Milton anunció que acababa de dar su preaviso de dos semanas.

«La moral no es buena», dijo. «La gente tiene miedo de perder su trabajo».

Lafayette Parish no es en absoluto un caso único. En todo Estados Unidos, los debates sobre la libertad de expresión en las bibliotecas públicas y escolares han convertido estos reinos silenciosos en zonas de combate. Los policías son llamados regularmente para desalojar a los manifestantes.

Texas está a la cabeza del país en cuanto a la prohibición de libros. En las ciudades de Katy y Granbury, agentes de la paz uniformados entraron en las bibliotecas escolares para investigar libros de contenido sexual tras las denuncias de los ciudadanos. Y el distrito escolar de Keller (Texas) retiró de sus estanterías 41 libros cuestionados, entre ellos una adaptación gráfica del «Diario de Ana Frank», «Gender Queer: A Memoir» y la Biblia.

