Cómo ser un bibliotecario TokStar: consejos para el éxito de tu biblioteca en TikTok

Kolosa, Robert. «How To Be A TokStar Librarian | Princh Library Blog». Princh (blog), 18 de agosto de 2022.

«En una época en la que comúnmente parece que no sabemos demostrar el valor que los bibliotecarios aportan a sus comunidades, este tipo de alcance en defensa de la profesión es muy importante. Para convencer a las partes interesadas de nuestro valor, simplemente debemos hacernos visibles a nosotros mismos y a nuestros programas bibliotecarios, hacernos oír y, posiblemente, hacernos virales.»

-Kelsey Bogan

@gvhslibrary

TikTok; una de las aplicaciones más populares en todo el mundo, si no la que más. Utilizar este fenómeno cultural para defender y promocionar tu biblioteca no es una idea nueva. Esta vez, sin embargo, daremos un paso más allá y nos sumergiremos en el viaje de TikTok de Amanda Hunt, alias TheNextGenLibrarian, y cómo utiliza la plataforma en beneficio de sus estudiantes y de la biblioteca.

Una fuerte presencia en las redes sociales puede permitir que su centro de medios de comunicación siga siendo muy visible, expresivo y relacionable, lo que permite que sus ideas y su defensa se difundan ampliamente entre su comunidad.

TikTok es una aplicación para hacer y ver videos, y la mayoría se ponen música y sonido. Los vídeos duran entre 15 y 60 segundos, dependiendo de la duración o de los permisos establecidos con el sonido elegido. Los vídeos están pensados para transmitir algún tipo de mensaje y se repiten hasta que se pasa al siguiente.

¿Qué es lo mejor de TikTok? Mostrar a la comunidad el valor que aportamos . Encontrar a otros especialistas en medios de comunicación, bibliotecarios y educadores con los que establecer redes y aprender de ellos. Publicitar tus recursos. El alcance potencial de TikTok es muy alto.

¿Cuál es su objetivo? desde promover un programa, una profesión, promover la lectura, la comunicación y la creación de comunidades/relaciones

¿Cómo ser trending?

Mira otros vídeos de TikTok para encontrar los sonidos y bailes que son tendencia. Ya que los sonidos que son tendencia parecen obtener más participación.

Comparte información sobre un tema que conozcas bien o que te interese.

Anuncia algo.

Llama la atención sobre un problema o una idea errónea.

Toma un meme o una tendencia y dale tu propio giro.

Algunas ideas sobre contenidos:

Ideas de contenido de

-Bailes de moda

-Sonidos de moda, pero enfocados a los bibliotecarios

-Canciones y sonidos populares adaptados al contenido de la biblioteca

-Conseguir que los estudiantes participen

-Recomendaciones de libros (por ejemplo, temas concretos, vacaciones, novedades, etc.)

-Compartir información sobre ti mismo para que los demás la conozcan.

-Promover su biblioteca o la comunidad de bibliotecarios en su conjunto

Trucos y consejos

-Dar crédito

-Juega con filtros, transiciones, pegatinas, etc.

-Utilizar subtítulos

-Sigue los hashtags para conocer las tendencias

-Configuración de la publicación de vídeos: Haz clic en Seleccionar portada cuando quieras cambiar la parte del vídeo que se muestra cuando la gente va a tu página y añade también un título al vídeo para que cuando se desplacen por tus vídeos en tu página sepan de qué va.

-Elige quién puede ver tu vídeo.

-Permitir comentarios bajo tu propio riesgo, pero vigilar y tener las notificaciones activadas

-Permitir Duetos o Stitch, si quieres que la gente utilice tu vídeo para sus propios fines

-Enlaza TikTok con tus otras plataformas de medios sociales

-Grabar algunos vídeos a lo largo del tiempo y guardarlos en tus Borradores

Consejos para los vídeos:

-Mantenerlos mayormente positivos.

-Saber que puede ser visto por cualquiera y por todo el mundo.

-No te sientas cohibido ni tengas miedo de hacer el ridículo. (pasar la comprobación de las vibraciones

¿Cómo empezar?

¡Sé un lurker!

Esta es la mejor manera de aprender sobre TikTok.

Crea una cuenta y empieza a ver/seguir/interactuar.

-inspírate

-Ganar comprensión

-Diviértete.

«Siguiendo» o «Para ti»

Desliza el dedo hacia arriba para llegar al siguiente vídeo.

Participa para que el algoritmo sepa qué quieres ver más.

Sitios a los que seguir relacionado con la biblioteca

#booktok

#books

#bookclub

#bookrecommendations

@tokstarlibrarians

@teachinatardis

@dz_library

@chsbookmasters

@thenextgenlibrarian

@gvhslibrary

@southcoastallibrary

@24hourlibrary

@akbusybee

@kdm_guybrarian

@fhslibrarian

@booknerdmom

@mrspopeslibrary

@libraryunicorn

@ashbrarian

@comseqogue.library