Elogio de las bibliotecas públicas y de las personas irreductibles que trabajan en ellas

Imagínese una biblioteca pública y verá: …. ¿qué? Si, ya has pasado la segunda mitad del siglo, probablemente recuerdes un silencio respetuoso, figuras sentadas en las mesas o moviéndose en silencio por las estanterías, una figura de autoridad con gafas en un mostrador. Puede que incluso recuerde un cartel en la pared que decía «SILENCIO». (Algunas ramas más suaves añadían «POR FAVOR»).

Cómo han cambiado las cosas. Ahora nuestras bibliotecas públicas son lugares de charla, música y juego. Muchas tienen cafeterías, o permiten comer y beber en sus instalaciones. En ellas se organizan presentaciones de libros, mesas de JP, clubes de Scrabble, construcciones de Lego para niños pequeños, reuniones de mujeres inmigrantes, noches de cine y juegos para adolescentes. Ofrecen wifi y ordenadores gratuitos. También son refugios diurnos de facto para un gran número de personas sin hogar y con otros problemas.

Entonces, ¿Dónde van entonces las personas con problemas? A la biblioteca, entre otros lugares. La última subvención que recibió el albergue del ayuntamiento fue de 7.000 dólares. Mientras tanto, el mismo ayuntamiento ha prometido 2,4 millones de dólares durante el próximo año financiero para un estadio deportivo. Pero eso es una comparación, y las comparaciones son invidentes).

Los bibliotecarios de hoy en día son tanto trabajadores sociales como expertos en libros, escribe David Hill. De todos modos, es comprensible que la formación de los bibliotecarios incluya ahora lecciones sobre cómo manejar la situación con usuarios perturbados o amenazantes. Y sobre los primeros auxilios: no es desconocido que el personal de la biblioteca se convierta en el primer interviniente en caso de emergencia.

En algunas bibliotecas, el personal no quiere llevar etiquetas con su nombre. Casi todos con los que hemos hablado en nuestra sucursal local han sido maltratados y amenazados, les han dicho «¡sé dónde vives!». Algunos han sido agarrados o empujados; al menos uno recibió un puñetazo. Su tolerancia hacia los responsables es notable. También hay otros problemas: encontrar a tres menores de ocho años solos en la sección de niños mientras su mamá va a comprar; o encontrar que el anciano desaliñado que está desplomado en un asiento de la sección de biografía no parece respirar.

Como instalaciones comunitarias gratuitas, las bibliotecas y los bibliotecarios se encuentran a los efectos de las drogas, la pobreza, el desempleo y la falta de vivienda. Se han encontrado jeringuillas en los aseos de la sucursal. Para algunas personas, es un lugar para lavar el cuerpo e incluso la ropa. Así que el personal dice sentirse estresado, señalado, culpable de no poder hacer su trabajo de forma completa y profesional. Como las enfermeras. O los profesores.

Y en muchos aspectos, tienen trabajos similares. Tratan con personas medicadas, inestables y antisociales. Se enfrentan a quejas. («¿Por qué no está aquí ese maravilloso libro? ….¿Por qué está aquí este asqueroso libro?») Se les maltrata cuando no hay ordenadores disponibles. Tienen que gestionar crisis de improviso («Mi hermano tiene cáncer. Necesito un libro sobre cómo salvarlo… ¿Puedo arrancar las mentiras de esta basura?»). No es de extrañar entonces que los guardias de seguridad estén presentes en muchas bibliotecas.

Porque las bibliotecas públicas siguen siendo percibidas como lugares para las tres «W»: blancos (White), acomodados (Well-off) y mayores (Well-on in years). Otras personas pueden sentirse intimidadas; algunas llegan cabreadas, listas para sentir condescendencia o desaprobación, listas para enfadarse. Las bibliotecas y los bibliotecarios intentan cambiar esta imagen.