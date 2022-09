Medición de las competencias digitales en la UE

European Commission, Joint Research Centre, Vuorikari, R., Jerzak, N., Karpinski, Z., et al., Measuring digital skills across the EU : digital skills indicator 2.0, Publications Office of the European Union, 2022.

El Indicador de Competencias Digitales 2.0 (DSI) es un indicador compuesto que se basa en actividades seleccionadas relacionadas con el uso de Internet o de programas informáticos que los individuos de 16 a 74 años realizan en cinco áreas específicas (Alfabetización en información y datos, Comunicación y colaboración, Creación de contenidos digitales, Seguridad y Resolución de problemas).

El informe presenta una actualización del Indicador de Competencias Digitales (ICD 2.0). El indicador revisado es el resultado del trabajo realizado en 2019-2022 en el seno del Grupo de Trabajo de Euroestadística y sigue la metodología establecida por el Manual de la OCDE/JRC sobre la construcción de indicadores compuestos. El objetivo era modernizar el indicador adaptándolo a DigComp 2.0, así como mantenerlo al día con el progreso tecnológico desde que se publicó la primera versión en 2015. El informe describe en primer lugar el Marco de Competencias Digitales (DigComp 2.0), que se utiliza como marco teórico subyacente, y a continuación presenta los resultados de la validación empírica del Indicador de Competencias Digitales actualizado (DSI 2.0).