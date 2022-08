Rankings de investigación de universidades

Bornmann, L. «On the function of university rankings.» Journal of the Association for Information Science and Technology vol. 65, n. 2 (2014). pp. 428-429. http://dx.doi.org/10.1002/asi.23019

La ciencia moderna es una ciencia que se evalúa. La calidad de la investigación no puede garantizarse sin una evaluación. Según el fundador de la moderna sociología de la ciencia, Robert K. Merton (1973), una de las normas de la ciencia es el «escepticismo organizado». A partir del siglo XVII, al principio se utilizó casi exclusivamente el proceso de revisión por pares, aunque desde los años ochenta y noventa se llevan a cabo evaluaciones basadas en indicadores o se utilizan métodos multietapa para la evaluación de la investigación y la enseñanza (Daniel, Mittag y Bornmann, 2007). La primera clasificación internacional de universidades, llamada Ranking de Shanghai, se publicó en 2003. A continuación, se realizaron otras evaluaciones a gran escala de las universidades basadas en indicadores, que se publicaron como ranking (instituciones individuales clasificadas según determinados criterios) o como calificación (instituciones individuales evaluadas según determinados criterios). La importancia de los rankings o clasificaciones en la actualidad queda patente al comprobar que la ausencia de una universidad alemana entre las 20 o 50 mejores universidades en las clasificaciones internacionales fue una de las razones más importantes para crear Excellence Initiative in Germany (Hazelkorn, 2011).

Aunque a menudo se afirma que la evaluación basada en indicadores en los rankings o clasificaciones puede ser utilizada por las direcciones de las universidades para un análisis significativo de los puntos fuertes y débiles de sus instituciones, los rankings o clasificaciones proporcionan principalmente:

(a) información sobre el rendimiento de las universidades para los estudiantes y los científicos noveles;

(b) una evaluación comparativa de las universidades, a nivel nacional e internacional; y

(3) una cuenta de las universidades, a las que se les está dando cada vez más autonomía (Hazelkorn, 2012).

Así lo demuestra una encuesta sobre las direcciones de las universidades que recoge Hazelkorn (2011). Después de los estudiantes y los padres, se considera que los políticos son el grupo más influenciado por los rankings. Los estudios han podido determinar una correlación entre «la calidad de las instalaciones del campus y la capacidad de atraer estudiantes (internacionales)» (Hazelkorn, 2011, p. 103). Las direcciones de las universidades asumen que «las clasificaciones altas pueden impulsar la «posición competitiva de una institución en relación con el gobierno»» (Hazelkorn, 2011, p. 91).

Los gobiernos desean disponer de información independiente y objetiva sobre la situación general de la investigación de un país y de cada una de las instituciones de investigación. La transparencia creada por las cifras también tiene el efecto secundario deseado de que se estimula la competencia entre las instituciones (por la financiación relacionada con la investigación y el personal) (Hazelkorn, 2012), y cabe esperar un aumento del rendimiento de las instituciones.

Las universidades y las instituciones de investigación no universitarias apenas necesitan rankings o clasificaciones para sus decisiones estratégicas o para la optimización interna de su rendimiento. Para ello, las instituciones llevan a cabo evaluaciones en varias etapas (normalmente basadas en la revisión por pares con conocimiento de causa), que son organizadas por la propia institución o por agencias de evaluación (Bornmann, Mittag y Daniel, 2006; Daniel et al., 2007). Los Institutos Max Planck de la Sociedad Max Planck cuentan con Consejos Científicos Asesores; por ejemplo, la TU Darmstadt y la Universidad de Zúrich tienen incluso su propia oficina de evaluación. Las universidades de Baja Sajonia son evaluadas por la Agencia Central de Evaluación y Acreditación (ZEvA) y las del norte de Alemania por la Asociación de Universidades del Norte de Alemania (Bornmann et al., 2006). Dado que estas evaluaciones requieren mucho trabajo y tiempo, son difícilmente practicables para un gran número de instituciones de investigación y sólo pueden llevarse a cabo con eficacia en un ambiente de absoluta discreción, no son adecuadas para una comparación a gran escala de las instituciones de investigación. En su lugar, se han establecido rankings o clasificaciones con este fin. Se dirigen principalmente al público en general y no a los académicos o a la dirección de las universidades. Por lo tanto, los rankings o clasificaciones son importantes para las universidades no como un análisis de los puntos fuertes y débiles que pueda utilizarse internamente, sino como una demostración del rendimiento ante las partes externas (para los estudiantes y científicos noveles del futuro o para los políticos). Aunque hay una serie de «cosas que hay que hacer y no hacer» a la hora de diseñar rankings o clasificaciones, probablemente nunca habrá uno que haga justicia a la heterogeneidad de las instituciones abarcadas y que sea capaz de producir una imagen válida del rendimiento de todas las instituciones.

References

Otros Rankings

World University Rankings THE (Times Higher Education)

QS World University Rankings

CWTS Leiden Ranking

Best Global Universities Rankings

The Aggregate Ranking of Top Universities (ARTU)

The Center for World University Rankings (CWUR)

Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

Reuters World’s Top 100 Innovative Universities

Round University Ranking

SCImago Institutions Rankings

Webometrics