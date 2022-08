Montes Iturrizaga, Iván. Investigación educativa: Técnicas para el recojo y análisis de la información. Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Posgrado, 2021.

El Libro nos ofrece cinco capítulos donde, en cada uno de ellos, se aborda una técnica específica, cubriendo el amplio abanico de posibilidades de aproximación al objeto de estudio, compartiendo una estructura ágil, pero no por ello menos densa en lo conceptual, así como en lo metodológico. Especialmente destacable es el que cada capítulo sea abordado por un especialista, dando cuenta desde el inicio del valor propio de cada una de las técnicas abordadas. Si bien cada capítulo muestra sus particularidades y orienta en el uso adecuado de la técnica, al compartir una estructura general permite al lector hacer las debidas conexiones, alcances y límites de lo presentado en cada uno de estos capítulos. En este contexto, además, cabe resaltar la selección de las técnicas, las que permiten una cobertura de un espectro amplio de posibilidades de acceso al campo investigativo. Así, entonces, el capítulo 1, nos ofrece insumos para la investigación documental, y de cómo, a través del desarrollo de diversas matrices, se puede lograr acceder a los significados presentes en los diversos documentos por analizar. El capítulo 2 propone el abordaje de la entrevista en grupos focales, el que, en clave de contrapunto con la técnica anterior, permite la aproximación a las distintas voces de los actores situados en torno a un tema. El capítulo 3 nos aproxima a la opción de la profundización en las prácticas como objeto de estudio, tomando en cuenta la observación en sus distintas dimensiones, ejemplificando los diversos alcances y posibilidades de abordaje, según sea el tipo de pregunta de investigación orientadora. El capítulo 4 nos invita a interiorizarnos en el uso de la encuesta como técnica de recolección de información en muestras amplias, permitiendo aproximarse a categorías explicativas de las situaciones educativas estudiadas. Culmina el libro con el capítulo 5, el cual nos invita a la mirada comprensiva de la entrevista en sus distintas variantes, como técnica privilegiada en aquellos estudios donde el foco es la explicitación del conjunto de elementos tácitos que orientan un quehacer. Sin lugar a duda, iniciativas editoriales de esta naturaleza no hacen más de dar solidez al desarrollo del campo investigativo en educación, no sólo del Programa donde surge esta iniciativa, sino que también a todos aquellos quienes desarrollan investigación en este campo.