Las bibliotecas como centros empresariales: una base para la evaluación

Rebecca Joy Norlander, Joanna Laursen Brucker, & Uduak Grace Thomas Libraries as Entrepreneurial Hubs: Entrepreneurship at Libraries: A Foundation for Evaluation, Kansas City, MO: konology, 2020

Este Informe de Liderazgo se centra en el papel de la biblioteca pública como recurso esencial para emprendedores y componente central de los ecosistemas empresariales locales. Destaca el apasionante trabajo que ya se está llevando a cabo en las bibliotecas para fomentar el espíritu emprendedor e identifica siete estrategias para que los líderes de las bibliotecas sean más intencionales en cuanto a programas que apoyen los objetivos de desarrollo económico local y lleguen a los a los empresarios potenciales que más necesitan orientación y estímulo.

En colaboración con el Urban Libraries Council -que ya estaba trabajando con los sistemas de bibliotecas en el refuerzo de los programas de emprendimiento-, se seleccionaron cuatro ubicaciones de bibliotecas para utilizarlas como estudios de caso: La Biblioteca Pública de Austin (Texas); la Biblioteca Pública del Condado de Baltimore y la Biblioteca Libre Enoch Pratt (Maryland); el Sistema de Bibliotecas del Condado de King (Washington); y la Biblioteca del Condado de Saint Louis (Missouri). Originalmente, cuando este proyecto comenzó en el otoño de 2019, planeamos realizar un taller de diseño en persona con representantes de cada sitio de la biblioteca. El taller tenía como objetivo construir la capacidad de la biblioteca, y proporcionarnos una importante línea de base de los esfuerzos de cada sistema de bibliotecas para apoyar a los empresarios.