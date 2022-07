¿Cómo pueden las bibliotecas apoyar las necesidades digitales de sus comunidades de manera más eficaz?

How Libraries Can Support Their Communities’ Digital Needs More Effectively. Library Journal & Spectrum Enterprise, 2021

Texto completo

Una encuesta realizada por 2020 Library Journal a bibliotecas públicas de todo Estados Unidos, elaborada en coordinación con Spectrum Enterprise, revela cómo las bibliotecas han desempeñado un papel fundamental a la hora de hacer llegar los recursos digitales a los interesados durante la pandemia.

Mientras las comunidades siguen haciendo frente a los efectos de la pandemia mundial, las bibliotecas están cubriendo una necesidad crítica al conectando a los residentes con herramientas y recursos digitales esenciales. y este papel perdurará mucho después de que termine la COVID-19

La pandemia ha puesto de manifiesto importantes lagunas en el acceso a los ordenadores y el servicio de Internet de alta velocidad entre las familias de bajos ingresos, en particular. en particular. Las bibliotecas están cubriendo estas lagunas ampliando su servicio de servicio WiFi y prestando puntos de acceso portátiles a las familias que los necesitan. que los necesitan. Además, las bibliotecas están ampliando sus colecciones digitales y creando nuevos servicios, como la tutoría en línea y la asistencia en la búsqueda de empleo, para atender las necesidades de los usuarios con mayor eficacia.