Diseñar y construir una biblioteca del siglo XXI; espacios para el aprendizaje y la investigación eficaces

Frankie Wilson ; Richard Ovenden. Designing and Building a 21 st Century Library; Spaces for Effective Learning and Research. Bodleian Libraries, University of Oxford, 2016

El proyecto The 21st Century Library se diseñó para investigar los hábitos de investigación actuales y futuros de investigación dentro de las bibliotecas y espacios de aprendizaje relacionados, y los recursos disponibles en esos espacios, en la Universidad de Oxford. Su objetivo era determinar las herramientas, los servicios, los espacios y los entornos de investigación necesarios para para que los investigadores trabajen de forma más eficaz, consultando a miembros de la universidad a todos los niveles sobre sus necesidades académicas y docentes y cómo y enseñanza y cómo pueden satisfacerse o apoyarse a través de los servicios bibliotecarios. Por lo tanto, se consideró cómo los arquitectos, diseñadores, usuarios de las bibliotecas y bibliotecarios prevén el futuro espacios de las bibliotecas académicas y la disponibilidad de los recursos de investigación.

El proyecto continuó examinando los hábitos de estudio e investigación actuales y futuros y los futuros hábitos de estudio e investigación, y los consiguientes espacios bibliotecarios y de aprendizaje. Este trabajo se llevó a cabo en tres fases: estudiosos de las humanidades; estudiosos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la y medicina (STEM); y los estudiosos de las ciencias sociales. El análisis reunió el contexto internacional, a través de una revisión de la literatura, con el contexto local, iluminado por grupos de discusión y entrevistas con académicos, estudiantes de posgrado y de grado, y con el personal de la biblioteca.