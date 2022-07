De que manera las bibliotecas son socios esenciales de sus comunidades

How Libraries Are Essential Broadband Partners in Their Communities. Library Journal & Spectrum Enterprise, 2021

En un momento en el que cada vez más estudiantes aprenden a distancia y muchos espacios de oficina permanecen cerrados, las bibliotecas han sido fundamentales para garantizar que los miembros de la comunidad que no tienen acceso a la banda ancha en casa no se queden atrás.

Una nueva encuesta de Library Journal realizada a bibliotecas públicas de todo Estados Unidos, desarrollada en coordinación con Spectrum Enterprise, pretendía identificar los principales retos y oportunidades que experimentan las bibliotecas a la hora de proporcionar acceso a Internet y WiFi a sus habitantes.