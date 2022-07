BookTok: TikTok lanza un Club de Lectura oficial

BookTok rejoice: TikTok launches official Book Club

First up for discussion is a timely choice: Jane Austen’s «Persuasion».

By Meera Navlakha on July 18, 2022

En el abigarrado mundo de TikTok, #BookTok surgió como favorito hace tiempo: una comunidad acogedora y extensa con un hashtag que tiene más de 64.300 millones de visualizaciones y sigue creciendo. El gigante de las redes sociales es consciente de esta popularidad y aprovecha ese amor por la literatura tan arraigado con el lanzamiento de un club de lectura oficial en la plataforma.

El club de lectura de TikTok estará abierto a todo el mundo, al igual que #BookTok, pero con una estructura organizada. Cada mes se anunciará un nuevo libro y los miembros de la comunidad podrán leerlo, animándose a «compartir sus experiencias» y pensamientos. TikTok también incluirá un centro específico dedicado al Club de Lectura dentro de la aplicación, donde se compartirá el nuevo título del mes.

Teniendo en cuenta el fenómeno que es #BookTok, el anuncio del Club de Lectura oficial no es sorprendente.

«Desde la difusión de autores y géneros poco conocidos hasta la presentación de los clásicos a una nueva generación, #BookTok ha ayudado a reavivar la pasión por la literatura y estamos creando una nueva versión del apreciado formato #BookClub, para que nuestra comunidad pueda seguir conectándose, entablando conversaciones y compartiendo los libros que más les gustan», dijo James Stafford, jefe de asociaciones y comunidad de TikTok.