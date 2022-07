Informe de investigación sobre el impacto de las bibliotecas universitarias

McReynolds, Stephanie JH, Peter Verheyen, Terriruth Carrier, and Scott Warren. Library Impact Research Report: Distinct Academic Learning Communities at Syracuse University Libraries. Washington, DC: Association of Research Libraries, July 18, 2022.



Como parte de la iniciativa del Marco de Impacto de las Bibliotecas de Investigación de la ARL, un equipo de las Bibliotecas de la Universidad de Syracuse llevó a cabo un estudio para explorar el impacto de la incorporación de tres «comunidades de aprendizaje académico distintas» en la Biblioteca Bird de la Universidad de Syracuse: el Blackstone LaunchPad; Center for Learning and Student Success; y la Syracuse Office of Undergraduate Research and Creative Engagement.

Tres objetivos guiaron al equipo:

(1) explorar cómo las bibliotecas impactan en las comunidades;

(2) determinar cómo las comunidades impactan en las bibliotecas; y

(3) identificar métodos/métricas que pudieran demostrar el impacto recíproco y ser útiles para ARL.

El impacto se exploró desde múltiples perspectivas, incluidos los directores de la comunidad, los participantes de la comunidad, el decano de las bibliotecas y el personal de las bibliotecas. Los resultados apuntan al valor de la biblioteca como espacio académico central e interdisciplinario para las comunidades, que ayuda a romper las fronteras disciplinarias al permitir que los participantes de la comunidad se reúnan y colaboren más fácilmente con estudiantes de otras escuelas y universidades.