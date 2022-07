Resultados de la UE en materia de ciencia, investigación e innovación, 2022. Construir un futuro sostenible en tiempos inciertos

Science, Research and Innovation performance of the EU, 2022. Building a sustainable future in uncertain times. Comisión Europea, 2022

Texto completo

El informe sobre los resultados de la ciencia, la investigación y la innovación en la UE analiza la dinámica de la investigación y la innovación, así como los resultados de Europa en materia de ciencia e innovación y sus impulsores.

El informe combina un análisis exhaustivo basado en indicadores con una inmersión profunda en cuestiones políticas de actualidad.

Se trata de una publicación emblemática de la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea. Se publican nuevas ediciones cada dos años.