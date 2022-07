Diseños para la investigación, la enseñanza y el aprendizaje: Un marco para la educación del futuro.

Boistrup, Lisa Björklund, y Staffan Selander, eds. Designs for Research, Teaching and Learning: A Framework for Future Education. London: Routledge, 2021

Texto completo

Este libro ofrece una perspectiva teórica y multimodal coherente sobre la investigación, la enseñanza y el aprendizaje en diferentes entornos de aprendizaje no formales, semiformales y formales.

Basándose en ejemplos de diferentes entornos, el libro proporciona un marco conceptual para la investigación sobre el aprendizaje en diferentes entornos. Proporciona modelos conceptuales en torno al diseño del aprendizaje que sirven de marco para pensar en el aprendizaje contemporáneo, de guía para investigar sobre el aprendizaje en diferentes sitios y de herramienta para el diseño innovador y colaborativo con otros profesionales. El libro destaca conceptos como las representaciones multimodales del conocimiento; el encuadre y el entorno; la transformación, la transducción y el rediseño; los signos del aprendizaje y las culturas del reconocimiento en diferentes contextos sociales.

El libro apoya el pensamiento innovador sobre cómo entendemos el aprendizaje, y será de interés para académicos, estudiosos y estudiantes de postgrado en los campos de la investigación y la teoría de la educación, las ciencias del aprendizaje y la semiótica multimodal y social. También será de interés para directores de centros educativos, rectores de universidades y profesionales de la educación.

La versión de acceso abierto de este libro, disponible en http://www.taylorfrancis.com, se ha puesto a disposición bajo una licencia Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0.