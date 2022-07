La participación ciudadana en la sociedad de la información: comparación de los canales de participación en el desarrollo urbano.

Hovik, S., Giannoumis, G. A., Reichborn-Kjennerud, K., Ruano, J. M., McShane, I., & Legard, S. (Eds.). Citizen Participation in the Information Society: Comparing Participatory Channels in Urban Development. Springer, 2022

Se analizan cómo se utilizan las tecnologías digitales para promover la participación ciudadana en el desarrollo urbano democrático. Evalúa la aplicabilidad de los modos digitales de participación ciudadana en múltiples ciudades del mundo. Proporciona una referencia sobre la relación entre la participación ciudadana, la tecnología y la gobernanza urbana. Este libro es de acceso abierto, lo que significa que tiene acceso gratuito e ilimitado