Estudio sobre el estrés en los trabajadores de las bibliotecas: casi el 70% dicen haber experimentado un comportamiento agresivo por parte de los usuarios de sus bibliotecas.

Urban Library Trauma Study Final Report

Urban Libraries Unite, June 21, 2022

Texto completo

En su influyente artículo de 2018 “Vocational Awe and Librarianship” , Fobazi Ettargh exploró cómo la veneración de las bibliotecas como instituciones ha llevado a muchos bibliotecarios y trabajadores de bibliotecas a soportar condiciones de trabajo decididamente insalubres. Ahora, un nuevo estudio publicado durante la Conferencia Anual de la ALA de 2022 arroja más luz sobre el grado en que muchos bibliotecarios y trabajadores de bibliotecas están experimentando «trauma, estrés y agotamiento» en el espacio de trabajo.

El estudio The 2022 Urban Libraries Unite Trauma sobre traumas de 2022 Urban Libraries Unite se basa en una amplia revisión de la literatura, en las respuestas a la encuesta de más de 435 trabajadores de bibliotecas (realizada entre agosto y septiembre de 2021), en grupos de discusión y en un foro de dos días. El informe final pinta un cuadro vívido de las difíciles condiciones de trabajo a las que se enfrentan muchos bibliotecarios y trabajadores de bibliotecas, así como un marco de referencia a través del cual la comunidad bibliotecaria puede comenzar a abordar sus necesidades.

El informe describe una serie de comportamientos violentos o agresivos de los usuarios hacia los trabajadores de las bibliotecas, como abusos verbales racistas y sexistas, acoso, agresiones físicas que incluyen el uso de pistolas y otras armas, y problemas con las drogas y el alcohol, incluidas las sobredosis. Además, los trabajadores de las bibliotecas informaron de casos significativos de «trauma secundario» por las constantes interacciones con miembros de la comunidad (incluidos niños) que luchan contra la pobreza, la falta de hogar, las enfermedades mentales o el abuso de drogas.

En general, alrededor del 68,5% de los encuestados dijeron haber experimentado un comportamiento violento o agresivo por parte de los usuarios de sus bibliotecas. Además, un número significativo de encuestados (22%) dijo haber experimentado un comportamiento violento o agresivo por parte de sus compañeros de trabajo.

El estudio también revela la aceptación profesional tácita del trauma como parte del trabajo bibliotecario, y el fracaso absoluto de muchos administradores de bibliotecas para abordar adecuadamente los incidentes de trauma en el lugar de trabajo. Por ejemplo, la mayoría de los encuestados (64%) dijo que su biblioteca ofrece algún tipo de «recursos de salud mental en el lugar de trabajo», pero sólo 20 de los 435 encuestados dicen haber utilizado realmente estos servicios. Y en muchos casos, el estudio descubrió que la respuesta de la administración (o la falta de ella) a incidentes específicos en realidad empeoró las situaciones.

«Lo sorprendente de las respuestas a la encuesta fue que, aunque muchos de los incidentes traumáticos en la biblioteca estaban directamente relacionados con problemas culturales más amplios que procedían de fuera de la biblioteca (por ejemplo, el racismo, el sexismo, el abuso de sustancias, etc.), el trauma en el que incurrieron muchos de los encuestados fue a menudo el resultado de cómo se manejó la situación dentro de la biblioteca», afirma el informe. «Los encuestados describieron con frecuencia situaciones en las que el personal no recibió apoyo durante o después de un incidente, en las que se les hizo sentir olvidados, desatendidos, no fueron creídos por los directores o administradores, en las que se sintieron frustrados por la falta de comunicación y comprensión, o por la aplicación incoherente o desigual de las políticas y los procedimientos.»

En los grupos de discusión del estudio, los encuestados señalaron que los «fracasos sociales que invaden las bibliotecas públicas» crean «un nuevo nivel de estrés», como la austeridad fiscal, la destrucción de la red de seguridad social y el aumento de lo que un participante denominó «incivilidad endémica» y otro, «cultura de la crueldad casual». Además, el aumento de los modelos de servicio de «el cliente siempre tiene la razón» en las bibliotecas ha contribuido a una «incapacidad para establecer límites coherentes» en el trabajo bibliotecario, dejando a los trabajadores de primera línea de las bibliotecas vulnerables a los abusos.