¿Sustituirán los Recursos Educativos Abiertos (OER) a los libros de texto?

Ledermanm Doug. Pandemic Boost for Digital Course Materials. Inside Higher June 30, 2022

Texto completo

El conocimiento y el uso de los recursos educativos abiertos por parte de los profesores y su reconocimiento de la eficacia de los textos digitales han aumentado considerablemente este año, según una encuesta anual.

«Muchos expertos llevan años prediciendo que los materiales digitales de los cursos despegarían, sustituyendo a los libros de texto impresos y a los suplementos curriculares como la opción preferida de instructores, estudiantes e instituciones por igual. Sin embargo, a pesar de la creciente preocupación por el elevado precio de los libros de texto impresos, las grandes inversiones de los estados y las fundaciones en recursos educativos abiertos (REA), y el gran impulso de las editoriales comerciales a los programas de «acceso inclusivo» que ponen los materiales de los cursos digitales a disposición de todos los estudiantes de forma más asequible, la aceptación de los materiales digitales por parte del profesorado ha aumentado lentamente.

La pandemia de la COVID-19 creó un punto de inflexión para los materiales digitales en general y los recursos educativos abiertos en particular, según sugiere la última iteración de un informe anual sobre el uso de materiales curriculares por parte del profesorado. «Turning Point for Digital Curricula: Educational Resources in U.S. Higher Education, 2022», de Bay View Analytics, concluye, entre otras cosas, que la proporción de profesores que exigían el uso de REA en sus cursos aumentó al 22% en la primavera de 2022, frente al 15% en otoño de 2020, cuando se realizó la última encuesta. La proporción de profesores que exigen a los estudiantes el uso de un programa de acceso inclusivo en sus cursos se duplicó con creces, hasta el 19 por ciento desde el 8 por ciento en 2020.

La proporción de miembros del profesorado que estaban de acuerdo en que «los estudiantes aprenden mejor con los materiales impresos que con los digitales» cayó bruscamente, al 33% en 2022 desde el 43% en 2020. El profesorado con más probabilidades de entender y adoptar los REA es el que enseña en línea, el que está haciendo cambios importantes en los planes de estudio de sus cursos y el que tiene experiencia con los formatos digitales. Evidentemente, todas esas condiciones se han acentuado a causa de la pandemia.