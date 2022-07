 Tecnologías digitales y economía social: oportunidades y retos para la economía social y las empresas sociales

Gagliardi, D., Psarra, F., Wintjes, R., et al., Digital technologies and the social economy : new technologies and digitisation : opportunities and challenges for the social economy and social enterprises, European Commission, Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, Publications Office, 2020

La transformación digital en curso es crucial para la economía social, ya que presenta tanto enormes oportunidades como desafíos. Las tecnologías digitales, como las plataformas en línea, las aplicaciones de software (apps), las tecnologías de libro mayor distribuido, el Internet de las cosas (IoT), la computación en la nube y la inteligencia artificial (IA), ofrecen una amplia variedad de herramientas para apoyar la creación de valores sociales y el desarrollo y la mayor expansión de la economía social. Las limitaciones presupuestarias, la escasez de competencias digitales y las lagunas tecnológicas son claros obstáculos para que la economía social adopte las nuevas tecnologías. Hemos seleccionado 26 organizaciones de la economía social que utilizan eficazmente tecnologías digitales innovadoras en Grecia, Italia, Países Bajos y Reino Unido. Nuestro objetivo es comprender cómo están trabajando en el proceso de digitalización. El estudio, basado en la información primaria y los conocimientos recogidos a través de entrevistas personales, talleres y en la literatura pertinente, arroja luz sobre las cuestiones clave mencionadas anteriormente. A continuación presentamos los aspectos más destacados del estudio.