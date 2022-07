Aprendizaje combinado para una educación primaria y secundaria inclusiva y de alta calidad : manual

Youth, Sport and Culture, Blended learning for high quality and inclusive primary and secondary education : handbook, European Commission, Directorate-General for Education, 2021

Este documento de trabajo del personal está diseñado para acompañar y apoyar la Recomendación sobre el aprendizaje combinado para una educación primaria y secundaria inclusiva y de alta calidad. Proporciona pruebas de investigación y otra información como base tanto para el texto legal de la Recomendación como para sus posteriores acciones de apoyo. También es, en la medida de lo posible en el momento de la redacción, una guía práctica/manual para ayudar a las partes interesadas a comprender todo el potencial de este tema y apoyar un cambio real y positivo en los sistemas y en toda Europa. El documento describe una visión del aprendizaje mixto en la educación escolar desde la perspectiva del Plan de Acción para la Educación Digital 2021-27 y el Espacio Europeo de la Educación: sus ideas clave sobre la inclusión y el desarrollo de las competencias clave como parte de una educación escolar de alta calidad. Describe cómo estas ideas están conectadas con los conceptos de aprendizaje combinado e innovación y cambio en la educación. También ofrece un glosario y una explicación más detallada de los términos pertinentes (véase el capítulo 2).