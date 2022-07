El lamento del bibliotecario: los libros digitales no están hechos a prueba de fuego

Librarian’s lament: Digital books are not fireproof

Publishers are using copyright law as a battering ram to assert corporate control over the public good.

Written by Chris Freeland

ZDnet, feb 2022

La preocupante tendencia de los consejos escolares y los legisladores a prohibir libros en las bibliotecas y las escuelas públicas se está acelerando en todo el país. Como respuesta, Jason Perlow defendió la semana pasada un argumento de peso lo que él llama un «Archivo de la Libertad», un depósito digital de libros prohibidos. Este archivo es el antídoto adecuado contra la prohibición de libros porque, afirmó, «no se puede quemar un libro digital». El problema es que sí se puede.

¿Por qué? Porque, en sus palabras, «el interés de los consumidores por «Maus» se ha disparado» como resultado de la decisión de un consejo escolar de Tennessee de prohibir la enseñanza del libro. Por su propia admisión, para maximizar los beneficios, un Goliat de la industria editorial está prohibiendo a nuestra biblioteca sin ánimo de lucro que preste un libro prohibido a nuestros usuarios: una auténtica quema de libros digital.

Somos la biblioteca de último recurso, en la que cualquiera puede acceder a libros que pueden ser controvertidos dondequiera que vivan: una versión existente del «Archivo de la Libertad» propuesto por Perlow. En la actualidad, Internet Archive presta una gran selección de otros libros prohibidos, como Rebelión en la granja, Winnie the Pooh, La llamada de la selva y las series de libros infantiles Junie B. Jones y Goosebumps. Pero todos estos libros también están en peligro de ser destruidos.

En el verano de 2020, cuatro de las mayores editoriales de Estados Unidos -Penguin Random House entre ellas- demandaron para obligar a Internet Archive a destruir los más de 1,4 millones de libros digitales de su colección. En su demanda pendiente, las editoriales están utilizando la ley de derechos de autor como un ariete para afirmar el control corporativo sobre el bien público. En este caso, eso significa destruir libros y otros materiales de libre acceso en los que la gente confía para convertirse en participantes productivos y con criterio en la vida cívica, económica y social del país.

La ley de derechos de autor concede a los autores y editores un monopolio limitado sobre los libros que producen. La ley también consagra una serie de usos socialmente beneficiosos que el público puede hacer de esos libros sin permiso ni pago. La famosa y flexible doctrina del uso justo ha permitido a las bibliotecas seguir sirviendo al público frente a los rápidos cambios tecnológicos y sociales.

Si alguna vez hubo un momento en el que el acceso a los libros fue «socialmente beneficioso», fue en marzo de 2020, cuando la pandemia del COVID-19 interrumpió el uso de las bibliotecas en persona en casi todo el mundo. En respuesta a esta crisis sin precedentes, más de 100 bibliotecas que tenían libros críticos que no podían prestar firmaron una declaración de apoyo al establecimiento por parte de Internet Archive de una National Emergency Library temporal. La NEL permitía a los usuarios un acceso digital controlado a las colecciones que estaban bloqueadas físicamente. Era una vía de acceso a información fiable para padres, profesores y estudiantes de todo el mundo.

Sin embargo, en una reacción extremadamente exagerada a los hechos, los editores demandaron en junio de 2020 el cierre de la NEL, junto con la práctica de préstamo de libros en su conjunto. Y además de exigir millones de dólares en daños y perjuicios monetarios, la demanda pide al Internet Archive que destruya todos los libros digitales de sus colecciones. Es una quema de libros digitales a gran escala.

Si los editores se imponen, estará en peligro mucho más que el futuro de Internet Archive. Lo que los editores quieren es acabar con la propiedad de las bibliotecas sobre sus propias colecciones. En su lugar, los editores quieren alquilar los libros digitales a las bibliotecas, como si fueran propietarios. Quieren controlar nuestro patrimonio cultural para su propio beneficio comercial.

Piensa en lo que acaba de ocurrir con Maus. Cuando una entidad gubernamental local prohibió este libro, la editorial decidió retirarlo de las estanterías de una biblioteca digital, restringiendo a nuestros usuarios su lectura para obtener los máximos beneficios. Ya sea por la intimidación de las empresas o por la prohibición del gobierno, los libros digitales no son inmunes a la censura.

El préstamo de una versión digital del libro por parte de Internet Archive no disminuyó el reciente aumento de las ventas de Maus. Aun así, la editorial decidió que tenía que hacer todo lo posible para eliminar el libro de nuestra biblioteca. Resulta que se puede quemar un libro digital.

Chris Freeland (@chrisfreeland) es bibliotecario y director del programa Open Libraries del Internet Archive.