¿Cómo pueden los bibliotecarios de datos apoyar a las comunidades de datos?

How Can Data Librarians Support Data Communities? An Interview with Jordan Wrigley. Ithaka S+R , 2022

Entrevista

Las comunidades de datos ofrecen incentivos sociales y prácticos para que los científicos compartan y reutilicen voluntariamente los datos con sus colegas. Para que las comunidades de datos surjan y crezcan, necesitan apoyo. Los profesionales de la información, como los bibliotecarios de datos y los especialistas en informática de investigación, pueden asesorar a las comunidades de datos sobre las mejores prácticas para compartir datos y ayudarles a crear o mejorar la infraestructura necesaria, como los repositorios en línea y los esquemas de metadatos. Sin embargo, los investigadores y los profesionales de la información rara vez tienen oportunidades estructuradas de reunirse, especialmente entre instituciones, para debatir cómo pueden colaborar para mantener las comunidades de datos.

Para responder a la necesidad de colaboración entre científicos y profesionales de la información para comprender, apoyar y promover el crecimiento de las comunidades de datos, Ithaka S+R y la Data Curation Network se asociaron para organizar Leveraging Data Communities to Advance Open Science. Esta serie de talleres patrocinados por la NSF proporcionó un foro para los científicos de una variedad de instituciones y campos que ya están involucrados en las comunidades de datos -o que les gustaría ser parte de la creación de una comunidad de datos- para colaborar con los profesionales de la información que son curadores expertos en su área de investigación. A lo largo de una serie de reuniones que culminaron en un taller en línea de dos días (del 28 de febrero al 1 de marzo de 2022), las comunidades de datos y los profesionales de la información se reunieron en línea para debatir cuestiones específicas de la comunidad, así como estrategias más amplias para avanzar.

Antes de nuestro informe final sobre el taller, que se publicará este verano, hemos invitado a varios participantes a reflexionar sobre lo que han aprendido de la experiencia. La entrada de hoy del blog contiene una entrevista con Jordan Wrigley, bibliotecario de datos de la Universidad de Colorado en Boulder.