Acelerar la investigación de impacto social: Las bibliotecas en la intersección de la apertura y la investigación comprometida con la comunidad

Ruttenberg, Judy, Shawna Taylor, Micah Vandegrift, and Cynthia Hudson Vitale. Accelerating Social Impact Research: Libraries at the Intersection of Openness and Community-Engaged Scholarship. Washington, DC: Association of Research Libraries, June 30, 2022. https://doi.org/10.29242/report.asirjune2022.

Texto completo

Association of Research Libraries (ARL) ha publicado el primer informe de un programa piloto de seis meses de duración de 2021, Accelerating the Social Impact of Research (ASIR). El programa piloto contó con la participación de pequeños equipos de ocho bibliotecas miembros de la ARL que querían compartir estrategias para acelerar la adopción e implementación de los principios de la ciencia abierta para la investigación y la erudición de impacto social. El informe, Accelerating Social Impact Research: Libraries at the Intersection of Openness and Community-Engaged Scholarship, establece el contexto de esta confluencia, extrae ejemplos de los miembros participantes e identifica las oportunidades disponibles para los líderes de las bibliotecas de investigación.