Lectores de Mendeley de artículos muy citados en ciencias médicas: ¿Está relacionado con las citas?

Farshad Baroonzadeh, Maryam Shekofteh, Maryam Kazerani & Cirruse Salehnasab (2022) Mendeley Readers of Highly-Cited Articles in Medical Sciences: Is It Correlated With Citations?, Serials Review, DOI: 10.1080/00987913.2022.2066965

El número de lectores de Mendeley y el número de citas son indicadores de la evaluación de una investigación. En muchos casos, tienen una correlación significativa entre sí.

El presente estudio tiene como objetivo investigar la correlación entre el número de lectores de Mendeley y el número de citas en artículos médicos muy citados. La población de la investigación incluye todos los artículos altamente citados en varios campos de la medicina indexados en la Web of Science (WoS) en 2016. El número de citas se extrajo de la WoS, y el número de lectores de Mendeley se extrajo utilizando Webometric Analyst.

Los resultados revelaron que el mayor número de lectores de Mendeley está relacionado con el campo de la medicina general e interna con una media de 570,43, y el más bajo está dedicado a la otorrinolaringología con una media de 86,2. Asimismo, la media de citas más alta corresponde a la medicina general e interna (338,18) y la más baja a la enfermería (40,84). El coeficiente de correlación de Pearson mostró que la relación entre el número de lectores de Mendeley y el número de citas recibidas por todos los artículos médicos es positiva y significativa (valor p <0,001, r = 0,644). En varios campos de la medicina, excepto la ortopedia, existe una relación positiva y significativa entre ambas variables. La evidencia sugiere que los datos de Mendeley pueden determinar la eficacia de los artículos. Parece que el uso de Mendeley por parte de los investigadores aumentará la visibilidad y los lectores de los artículos y, en consecuencia, dará lugar a más citas.