¿El acceso abierto aumenta realmente el impacto? Un análisis aleatorio a gran escala con 2,5 millones de documentos

Maddi, A., & Sapinho, D. (2022). Does Open Access Really Increase Impact? A Large-Scale Randomized Analysis. https://doi.org/10.48550/arxiv.2206.06874

La ventaja de la citación en acceso abierto (The Open Access Citation Advantage OACA) ha sido un importante tema de debate en la literatura durante los últimos veinte años. En este trabajo, se propone un método para constituir un grupo de control para aislar el efecto OACA. Así, comparamos el impacto de las citas (MNCS) de 2.458.378 publicaciones en revistas totalmente OA con el (MNCS ponderado) de un grupo de control de publicaciones no OA (#10.310.842). Del mismo modo, se hizo el mismo ejercicio para las publicaciones OA en revistas híbridas (#1,024,430) y su grupo de control (#11,533,001), durante el período 2010-2020. Los resultados mostraron que no hay ventaja de la citación en acceso abierto (OACA) para las publicaciones en revistas totalmente OA, y que más bien hay una desventaja. Por el contrario, la ventaja de la citación en acceso abierto parece ser una realidad en las revistas híbridas, lo que sugiere que una mejor accesibilidad en este contexto tiende a mejorar la visibilidad de las publicaciones.