Ventaja de citación del acceso abierto (OACA)

El proyecto OpCit ha mantenido durante muchos años una lista de estudios actualizados sobre la existencia o no de una ventaja de citación para los artículos de acceso abierto. (The Open Access Citation Advantage Service OACA).

SPARC Europa actualizó las listas de estudios, algunos detalles comparativos de sus metodologías y sus resultados. El resumen de los resultados de los estudios (hasta 2015) se puede encontrar aquí

Esta tabla resume los resultados

Número total de estudios hasta 2015 fueron 70

Estudios que encontraron una ventaja de citación 46

Estudios que no encontraron ninguna ventaja de citación 17

Estudios que no fueron concluyentes, que encontraron datos no significativos o que midieron otros

El estudio Do articles in open access journals have more frequent altmetric activity than articles in subscription-based journals? arrojo los siguientes resultados que mostraron un aumento del 18% en las citas por parte de las publicaciones disponibles en OA, sin embargo, ese efecto positivo se debió a otros mecanismos (se descubrió que el autoarchivo aumentaba las citas en un 33%) que la publicación en revistas nacidas en OA (Ruta dorada), resultó tener un efecto negativo de un 17% menos de citas que todas las publicaciones en promedio.