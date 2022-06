OCLC presenta una demanda contra Clarivate Analytics por apropiarse indebidamente de registros de catálogo y metadatos creados por OCLC

OCLC files suit against Clarivate PLC and its subsidiaries, Clarivate Analytics, Ex Libris, and ProQuest. OCLC 2022

OCLC, Inc. por y a través de su abogado, acaba de presentar una demanda para obtener una orden de restricción temporal, medidas cautelares y daños y perjuicios contra Clarivate, Plc, Clarivate Analytics (US) LLC, ProQuest LLC, y Ex Libris (USA).

La demanda fue presentada por OCLC a principios de esta semana en el Tribunal Federal de los Estados Unidos, Distrito Sur de Ohio. En marzo de 2022, OCLC tuvo conocimiento de que Clarivate está trabajando en una plataforma llamada MetaDoor, que los demandados reconocieron públicamente que competirá directamente con WorldCat® de OCLC. La demanda dice que «En lugar de dedicar el tiempo y otros recursos sustanciales que OCLC ha invertido para crear su WorldCat, líder en la industria, los Demandados han optado por tomar atajos utilizando la plataforma MetaDoor para apropiarse indebidamente de registros de catálogo y metadatos creados por OCLC, sus miembros y otros».

Además OCLC alega que sin poder sustraer valiosos registros de WorldCat, MetaDoor no podría ser una realidad, y que toda la estructura de MetaDoor se basa en WorldCat y en los más de cinco décadas de trabajo y los cientos de millones de dólares invertidos por OCLC para crearlo.