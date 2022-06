Diseño de libros de texto digitales: consideraciones centradas en el usuario

Souza, Charles Bamam Medeiros de. Design de livros didáticos digitais: considerações centradas no usuário. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 2018.

Texto completo

La actualidad plantea grandes retos para la educación en el ámbito de los libros de texto, plenamente consolidados como una herramienta segura de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje y que tienen en su versión impresa en papel un lugar sólidamente fijado en todos los programas educativos. Sin embargo, el libro de texto se enfrenta a dificultades cuando se encuentra con una cultura digital, de movilidad y de acceso a Internet plenamente presente en la vida de los estudiantes de hoy. Pensar el libro de texto formateado para tal época es un desafío a ser enfrentado, porque, se corre el riesgo de no aprovechar una herramienta que puede facilitar el compromiso de los estudiantes, que puede motivar el placer de aprender y traer resultados relevantes a los índices de aprendizaje en el ámbito de la escuela secundaria. Este trabajo, por lo tanto, está motivado principalmente por una preocupación concentrada en el enfoque que implica el diseño del libro de texto para ser leído en tabletas, lo que se traduce en un enfoque inicial en el estudiante, es decir, un diseño centrado en el usuario.