Las novelas gráficas y comic caballo de batalla de la censura en bibliotecas

Comics Librarians Are Up for the Fight

By Heidi MacDonald | Publishers Weekly Jun 10, 2022

Ver noticia completa

Las ventas de novelas gráficas -especialmente de manga- se han disparado durante la pandemia, al igual que su número de lectores en las bibliotecas. A pesar de los cierres y los problemas de la cadena de suministro, los cómics siguen siendo una de las categorías más populares en el préstamo de las bibliotecas durante la última década.

Pero ahora los cómics se han convertido en el punto central de batallas cada vez más encarnizadas sobre el material que deben ofrecer las bibliotecas escolares y públicas. En 2021, la Oficina de Libertad Intelectual de la ALA registró más de 1.500 impugnaciones o retiradas de libros, el mayor número en los 30 años que lleva informando.

Las novelas gráficas son un blanco fácil para los desafíos, porque «hay viñetas que son fáciles de sacar y lanzar en las redes sociales y sacar de contexto», dice Matthew Noe, bibliotecario jefe de colecciones y gestión del conocimiento de la Biblioteca Countway de la Facultad de Medicina de Harvard

«Es mucho más fácil abrir un cómic y ver algo que podría objetarse que en una novela en prosa, en la que hay que sentarse a leerla», dice Robin Brenner, bibliotecaria de adolescentes de la Biblioteca Pública de Brookline (Massachusetts) y presidenta electa de la GNCRT.