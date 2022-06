Ejercicio de aprendizaje mutuo sobre iniciativas de ciencia ciudadana

Haklay, M., Radicchi, A., Mutual learning exercise on citizen science initiatives : policy and practice. Second thematic report, Ensuring good practices and impacts. European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, 2022.

Texto completo

Este documento comienza presentando los ejemplos de proyectos nacionales de Ciencia ciudadana (SC) exitosos elegidos por los 11 países participantes en el EML, y las variables con las que se analizaron los proyectos. El capítulo 2 resume los resultados relacionados con los retos y las estrategias de mitigación en la implementación de los proyectos de CSC. El capítulo 3 analiza los ejemplos de redes y centros de experiencia de la SC y presenta el estado actual de las oportunidades de financiación nacional que proporcionaron los 11 países participantes en la MLE. El capítulo 4 ofrece recomendaciones que abarcan una serie de acciones potenciales dirigidas a los diferentes aspectos debatidos durante las sesiones del taller para implementar mejor y, especialmente, apoyar las iniciativas y proyectos de la SC y superar las barreras detectadas. El documento concluye con el capítulo 5, que explica brevemente las próximas sesiones temáticas de la MLE.