El impacto de las bibliotecas públicas en Dinamarca: un refugio para la comunidad

New study: The impact of public libraries in Denmark

Nyheder

Af Naja Bjørn Nielsen

06.05.21

Texto completo

A guide Impact Compass

Página web

En mayo de 2021, la Biblioteca Central de Roskilde, en Dinamarca, presentó un notable estudio ‘The impact of public libraries in Denmark: A haven in our community’.. El estudio va más allá de los enfoques y medidas tradicionales de evaluación de las bibliotecas, como las visitas a la biblioteca o los préstamos de libros, y se centra en el impacto de las bibliotecas públicas en los ciudadanos, en cuatro dimensiones diferentes:

Impacto emocional (Haven): La biblioteca pública es un refugio en la vida cotidiana, donde los ciudadanos encuentran espacio para la contemplación y se toman tiempo para sí mismos y para los demás.

Impacto intelectual (Perspectiva): La biblioteca pública es un comunicador creíble del conocimiento y proporciona a los ciudadanos una perspectiva ilustrada y crítica de la vida.

Impacto social (Comunidad): La biblioteca pública es un lugar donde los ciudadanos experimentan la unión -solos o con otros- y donde experimentan con los materiales y las instalaciones como propiedad común, sin barreras financieras para su uso.

Impacto creativo (Creatividad): La biblioteca pública es una fuente de inspiración y estimula la imaginación de los usuarios. La biblioteca pública también puede ayudar a motivar a los usuarios para que prueben algo nuevo y adquieran nuevas habilidades.

Además de compartir los resultados de las bibliotecas danesas, los autores del estudio publicaron la herramienta que utilizaron, su «Brújula de Impacto», junto con una invitación a otras bibliotecas para que la utilicen, y consejos para su uso. Las preguntas que me hice antes de leer el estudio fueron: ¿es este enfoque relevante para las bibliotecas públicas de fuera de Dinamarca y Europa? Si es así, para beneficiarse de este enfoque, ¿hasta qué punto tendrían que adaptarlo las bibliotecas a los contextos y públicos locales?

Las repercusiones de las bibliotecas que allí se demuestran son ciertas no sólo para Dinamarca y Europa. por ejemplo:

Proporcionar apoyo emocional para hacer frente al aislamiento y la soledad de las personas mayores leyéndoles por teléfono (impacto emocional).

Organizar y acoger programas de formación para apoyar los estudios escolares o universitarios, así como la formación profesional, incluso para los que abandonan el sistema educativo formal o las poblaciones analfabetas, (impacto intelectual).

Llegar a las personas marginadas y vulnerables mediante una combinación de asesoramiento, información sobre el empleo y formación en TIC (impacto social).

Despertar el interés de niños, jóvenes y adultos por descubrir su potencial creativo e incluso transformarlo en actividades generadoras de ingresos, que utiliza los espacios de la biblioteca y la tecnología para fomentar la creatividad entre los jóvenes (impacto creativo).

Apoyar a las personas con habilidades empresariales, proporcionándoles herramientas y espacio para sus actividades (impacto económico).

Teniendo en cuenta estos y otros muchos ejemplos, podríamos decir que el modelo de evaluación es aplicable, y podría servir como herramienta para captar los impactos más esenciales -pero también menos tangibles-, que apenas se reflejan en las estadísticas tradicionales de las bibliotecas.