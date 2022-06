Haklay, M., Mutual learning exercise on citizen science initiatives : policy and practice. First topic report, Introduction and overview of citizen science : Horizon Europe policy support facility, European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, 2022.

Texto completo

Este informe proporciona información de fondo sobre el Ejercicio de Aprendizaje Mutuo sobre Ciencia Ciudadana. Está escrito pensando en un público de política científica y ofrece una introducción y detalles del modus operandi del EAM. En primer lugar, el informe ofrece una breve descripción de las actividades que forman parte del ámbito de la ciencia ciudadana. A continuación, aborda la información disponible sobre la participación y el lugar que ocupa la ciencia ciudadana en el contexto más amplio del compromiso público con la ciencia, incluyendo un análisis del Eurobarómetro especial 516. El informe también examina las definiciones, las tipologías y las directrices de buenas prácticas. Por último, examina el lugar que ocupa la ciencia ciudadana en los programas europeos de financiación de la I+D.