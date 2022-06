Estudio sobre las condiciones contractuales modelo y el control de la equidad en los contratos de intercambio de datos

Graux, H., Somers, G., Van Camp, S., et al., Study on model contract terms and fairness control in data sharing and in cloud contracts and on data access rights : executive summary, European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers, 2022

Texto completo

Los datos son un elemento fundamental y omnipresente de la economía actual. En los últimos años, las mejoras en la recopilación, el intercambio y el uso de datos han dado lugar a la creación de industrias y modelos de negocio totalmente nuevos. Esto ha generado nuevos valores y beneficios para los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas. Por ello, el impacto neto de la economía de los datos ha sido rotundamente positivo. Sin embargo, la llegada de la economía de los datos no está exenta de desafíos. La capacidad de acceder y utilizar los datos es cada vez más una condición previa para hacer negocios. Esto implica también que la economía de los datos se resiente cuando una empresa concreta decide restringir el acceso a sus datos o a sus servicios. Esto puede ocurrir cuando decide no compartir los datos o cuando insiste en utilizar cláusulas contractuales injustas. El resultado es una pérdida para la sociedad, no sólo en términos de beneficios económicos, sino también en términos de innovación y ganancias sociales.

Este Estudio se centra en dos contextos en los que puede darse este problema. En primer lugar, el Estudio examina si los datos ya se comparten de forma justa, y en qué medida, especialmente en un contexto B2B. En segundo lugar, examina las prácticas contractuales actuales en el mercado de la nube, y si son justas para los clientes de la nube. Los problemas de equidad pueden ser especialmente difíciles de gestionar para las partes interesadas con un poder de negociación más limitado, como las PYME, y en última instancia perjudican a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, los problemas de equidad no son idénticos para el mercado de intercambio de datos y para el mercado de la nube. En el mercado de intercambio de datos, la cuestión principal es si hoy los titulares de los datos los ponen a disposición de terceros y, en caso afirmativo, si lo hacen en condiciones justas. Este tipo de intercambio de datos podría ser necesario, por ejemplo, para permitir el mantenimiento y la reparación de un dispositivo, para que un cliente pueda comprender el funcionamiento de su dispositivo o para que otra empresa pueda crear servicios de valor añadido a partir de los datos. En el mercado de la nube, en cambio, la cuestión no es sólo si el cliente puede acceder a sus propios datos, sino, de forma más general, si sus intereses comerciales se tienen suficientemente en cuenta en los contratos. La cuestión de la equidad está relacionada más directamente con el desequilibrio en el poder de negociación. Dado que hay un pequeño número de proveedores de nube dominantes, ¿pueden los clientes negociar de forma realista unas condiciones contractuales justas? Y si no es así, ¿cuáles son las implicaciones?