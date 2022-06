Fab City: The Mass Distribution of (almost) Everything. FabLab Barcelona, 2020

Fab City: La distribución masiva de (casi) todo Editado por Tomás Díez Cofinanciado por la Unión Europea a través del fondo Europa Creativa. El rápido proceso de urbanización del último siglo ha sido posible gracias a la revolución industrial y a la cadena de montaje, que permitieron la rápida reproducción y réplica de infraestructuras, productos y morfologías urbanas en todo el mundo. Las ciudades de hoy reflejan la estandarización y la economía lineal en el funcionamiento de las dinámicas urbanas: consumen la mayor parte de los recursos del mundo y generan la mayor parte de los residuos del mundo (según Naciones Unidas). Por otro lado, el crecimiento exponencial de las tecnologías digitales (computación, comunicación, fabricación) de las últimas décadas ofrece la oportunidad de permitir una transición hacia un modelo basado en un flujo global y distribuido de datos (y conocimiento) y un flujo local de materiales