Una poderosa guía de estilo de la marca de la biblioteca: 6 sencillos pasos para crear el activo más importante de promoción de tu biblioteca

Tu quieres que tu comunidad reconozca los materiales promocionales de tu biblioteca. Cuando alguien ve un cartel o una publicación en las redes sociales o un vídeo, quiere que sepa que proviene de tu biblioteca sin tener que ver el nombre o el logotipo de tu biblioteca en ninguna parte de la marca.

Construir una marca de biblioteca requiere coherencia. Y para mantener la coherencia cuando varios departamentos y miembros del personal crean gráficos, publicaciones en las redes sociales, carteles y otros materiales promocionales; por lo tanto biblioteca necesita crear una guía de estilo de la marca.

Una guía de estilo de la marca definirá claramente el aspecto y el tono de los materiales de marketing. Ahorra tiempo al personal. El personal la utilizará cuando cree gráficos y escriba textos. Y lo que es más importante, garantizará que el marketing de tu biblioteca sea reconocible.

A continuación se presenta una guía paso a paso para crear la guía de estilo de la marca de tu biblioteca. En este encontraras ejemplos de guías de estilo de la marca de la biblioteca.

Declaraciones de base

Comienza tu documento centrando la marca de tu biblioteca en los principios rectores de la organización. Recuerda a tu personal la misión principal. Es necesario explicar la importancia de este trabajo y crear una aceptación de la guía de estilo.

Establece el tono con la declaración de misión, visión y valores.

Incluye una o dos frases que posicionen la estrategia, la personalidad y los principios de servicio al usuario de tu biblioteca.

Define la personalidad de tu biblioteca. ¿Quieres que la gente piense del personal de la biblioteca como autorizada y resistente? ¿Impresionante y conversador? ¿Cálido y acogedor?

Enumera las percepciones que tu biblioteca intenta evitar, como aburrida, tradicional, formal o pretenciosa.

Uso del logotipo

Haga hincapié en el uso adecuado de tu logotipo en todas las plataformas, incluidas las impresas y las digitales.

Define las normas de espacio, incluido el uso del espacio en blanco en relación con el logotipo.

Establece las variaciones de color aceptables para el logotipo.

Enumera los tamaños mínimos del logotipo, incluidos los píxeles, las proporciones de impresión y las relaciones de aspecto.

Colores

La paleta de colores es el componente tangible de la marca en el que la gente se fija primero. El color aumenta el reconocimiento de la marca hasta un 80%. Los colores también desempeñan un papel importante en la percepción de la marca de la biblioteca.

Incluye las versiones RGB, CMYK, Hex Code y Pantone de lu paleta de colores.

Enumera los tonos de la paleta de colores que son aceptables para su uso incluidas las variaciones necesarias para la accesibilidad en las pantallas digitales.

Incluye los requisitos de contraste de color para la impresión y las pantallas digitales, teniendo en cuenta la accesibilidad.

Tipografía

Al igual que el color, los tipos de letra que elige la biblioteca son una señal visual de la marca. Los tipos de letra deben unir todas las comunicaciones, desde el sitio web hasta las promociones impresas. Es importante establecer unas directrices claras para el uso de los tipos de letra.

Enumera los estilos, tamaños y pesos que pueden utilizarse. Asegúrate de incluir instrucciones sobre los tipos de letra aceptables para los encabezados, los textos y los pies de página o la letra pequeña.

Incluye variaciones aceptables de los tipos de letra, en caso de que el tipo de letra no esté disponible en un determinado software creativo.

Establece directrices sobre el espaciado para mantener un estilo coherente cuando cambie el tamaño de la fuente.

Tono y texto

Esta sección es importante para mantener una marca consistente en todo el texto escrito para las promociones de la biblioteca. Estas directrices garantizarán que la gente reconozca que el texto proviene de tu biblioteca, independientemente de quién lo escriba.

Describe la longitud preferida de palabras y frases. Las palabras y frases cortas son más fáciles de leer y aceleran el ritmo del mensaje. Las palabras y frases más largas exigirán al público una reflexión más profunda, pero también pueden ser más matizadas.

Enumera la jerga o los términos bibliotecarios que deben utilizar los miembros del personal. Esto incluye la terminología para referirse a los usuarios, a los no titulares, al personal, a las sucursales y a los nombres de marca de los servicios.

Determina la terminología aceptable para la equidad, la diversidad y la inclusión.

Establezce directrices para el uso de pronombres de género, capacidad y referencias a grupos raciales y étnicos dentro de la comunidad.

Establece las directrices gramaticales. ¿Utilizarás contracciones? ¿Permitirás las preposiciones? ¿Qué reglas gramaticales se mantendrán sagradas y cuáles pueden cambiarse?

Imágenes

En esta sección, le dará a cualquier persona que cree materiales promocionales para la biblioteca las reglas que necesita para encontrar gráficos, fotos e ilustraciones que representen a la biblioteca.

Establece normas sobre el tamaño, el estilo y la composición adecuados de las imágenes para las redes sociales, el correo electrónico, los carteles digitales, la impresión, el vídeo y el sitio web de la biblioteca.

Enumera las fuentes de imágenes aprobadas, incluida una lista de sitios web que proporcionan fotos e imágenes de archivo gratuitas. Aquí hay diez sitios web que le ayudarán a confeccionar tu lista.

Incluye directrices claras sobre la representación de la diversidad para garantizar que el personal utilice imágenes que representen fielmente a la comunidad.

Establece directrices sobre el uso de gráficos, GIFs y memes.

