Cómo hacer de la biblioteca un recurso atractivo para los millennials

Los millennials, que tienen entre 20 y 40 años, constituyen probablemente una gran parte de su comunidad actual. Por lo tanto, es importante que atienda algunas de sus necesidades para atraerlos a su biblioteca. La escritora invitada Soraya Madiji comparte sus consejos sobre cómo lograrlo.

El diccionario Merriam Webster define a una persona nacida en los años ochenta o noventa como un millennial, situado entre la generación X y la generación Z. Según los datos recogidos por PEW Research Centre en 2017, los millennials se consideran grandes usuarios de las bibliotecas públicas.

Nuestras observaciones de los millennials, que en 2022 tienen entre 26 y 40 años, se sienten atraídos por cuatro elementos clave:

Espacios

Programación

Colecciones

Tecnología

Espacios

Los millennials disfrutan de espacios que ofrecen privacidad, tranquilidad y oportunidades para colaboraciones más activas. Por lo general, las bibliotecas públicas no tienen capacidad financiera para reconfigurar o mejorar los espacios para hacerlos más atractivos; sin embargo, se pueden tomar medidas sencillas para crear una sensación de privacidad o de actividad con un presupuesto limitado. Por ejemplo, se pueden utilizar plantas para crear pantallas de privacidad. Una planta alta en maceta detrás o al lado de una silla proporciona una señal visual de refugio, sin necesidad de un cambio estructural ni de impedir la entrada de la luz. Adquirir una cabina con asientos, incluso en una zona abierta muy concurrida a lo largo de una pared o en el centro de un espacio, con una planta colocada al lado, sugiere tanto tranquilidad como colaboración y atraerá a una persona o personas a quedarse, especialmente si los enchufes para cargar la tecnología están cerca.

Limitar la señalización, desordenar y mantener la fluidez de los espacios añade un mayor atractivo. Nuestro cerebro está programado para buscar patrones y orden, por lo que no es necesario tener mucha información a la vista. Por lo general, la gente pedirá al personal que le oriente y le ayude si no sabe adónde tiene que ir.

Programación

Los millennials suelen tener hijos, por lo que la oferta de programas de la biblioteca diseñados para bebés y niños en edad escolar es una atractiva carta de presentación. Los programas de la biblioteca que son gratuitos o se ofrecen a bajo coste añaden una capa adicional de atracción para aquellos que pueden tener ingresos más bajos pero quieren entretenimiento e interacción, con oportunidades para conocer y relacionarse con otros en un entorno seguro y acogedor.

Colecciones

La eliminación de colecciones superfluas o desordenadas tiene su recompensa, ya que los artículos se prestan con más frecuencia. Las colecciones bien presentadas y conservadas son atractivas, y cada vez es más evidente que no es necesario mantener artículos sobre cada tema en la biblioteca. La adición de más estantes orientados hacia el frente puede parecer contraria a la intuición, en el sentido de que las colecciones pueden reducirse a medida que el espacio se convierte en un problema, pero la capacidad de un mayor descubrimiento aumenta, ya que los artículos se ven, lo que se demuestra en el éxito de las librerías. Dado que las editoriales gastan mucho dinero en ilustraciones para las cubiertas de los libros, es una pena que los lomos de los libros reciban mayor protagonismo en las colecciones de las bibliotecas. La consideración de dividir las colecciones, por ejemplo, en géneros de ficción, permite a los millennials, a menudo con poco tiempo, dirigirse directamente a su área de interés. Un espacio de «Devoluciones recientes» bien colocado y presentado también es útil, ya que ver lo que otras personas han leído no sólo es interesante, sino que ofrece una tienda rápida y de una sola parada para los que tienen prisa.

Además de las colecciones físicas, los recursos electrónicos bien promocionados también son atractivos. Poder descargarse un audiolibro gratuito mientras se viaja en tren al trabajo es una excelente razón para acudir a la biblioteca. La promoción de colecciones bien pensadas, tanto físicas como digitales, es atractiva, ya que ofrece una mayor posibilidad de elección.

Tecnología

Muchas bibliotecas ofrecen servicios de Internet y WiFi de alta velocidad, lo que las hace atractivas para los millennials. Dado que la mayoría de las bibliotecas públicas ofrecen servicios gratuitos, esto se convierte en una tentadora carta de presentación, ya que se reducen los costes de mantenimiento y uso de un dispositivo móvil, lo cual es importante para las personas con ingresos limitados. Algunas bibliotecas públicas también ofrecen espacios de creación (Makerspaces), donde los millennials pueden reunirse para compartir ideas, equipos, tecnología y conocimientos para trabajar en proyectos individuales o colectivos. Asignar una parte del presupuesto de la biblioteca a la actualización y el mantenimiento de la tecnología es un gasto que merece la pena, ya que garantiza que las bibliotecas sigan siendo atractivas. Si los presupuestos lo permiten, proporcionar tecnología de autoservicio es una inversión inteligente que permite una mayor libertad y flexibilidad. Ofrecer un modelo híbrido de servicio al cliente en el que se disponga tanto de personal bibliotecario como de máquinas de autoservicio ofrece mayores posibilidades de elección.

Es importante utilizar las plataformas de las redes sociales para promocionar y comercializar los servicios, programas, eventos y actividades de la biblioteca, ya que la mayoría de los millennials se desenvuelven cómodamente en estos espacios. Estas plataformas son cada vez más la forma preferida de comunicar y compartir información, por lo que las bibliotecas deben desarrollar estrategias y habilidades para ser eficaces en estos espacios en línea con el fin de atraer e informar.