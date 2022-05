Los datos están en todas partes, pero convertirlos en información no es gratis. Requiere concentración, esfuerzo, consulta y tiempo.

Seth Godin «Data, information and decisions Data is everywhere, but turning it into information isn’t free».

https://seths.blog/

Más información sólo es útil si te ayuda a tomar una decisión. Saber la temperatura de Saturno no es útil. Saberla con más precisión aún es menos útil. Eso es porque no tomamos ninguna decisión que tenga que ver con la temperatura de otro planeta.

Estamos rodeados de datos que nuestras hojas de cálculo o redes o cohortes parecen querer que conozcamos. Cuánta gente hizo clic ayer, o lo que alguien escribió en un comentario, lo que vendió un libro de la lista de éxitos o el tráfico de personas en esa tienda frente a esta otra.

Pero si no vas a utilizar los datos para tomar una decisión, no inviertas el tiempo en exponerte a ellos. Es la resistencia en el trabajo.

Si no puedes hacer nada con los datos, nunca serán información.