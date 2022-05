Bibliotecas como puentes que conectan a las personas: las bibliotecas como infraestructura invisible

Libraries as Bridges

https://librariesasbridges.org/

La Biblioteca Pública de Nueva York y la Biblioteca Pública de Memphis están colaborando actualmente en Libraries as Bridges (Las bibliotecas como puentes), una iniciativa cuyo objetivo es fortalecer y comunicar mejor el impacto cívico de las bibliotecas públicas.

Como afirma Daphna Blatt is the Senior Director of Strategy & Public Impact de The New York Public Library. «Las bibliotecas públicas son un tejido conectivo encarnado físicamente: caminos que conectan a las personas con la información y las ideas, con los recursos y las oportunidades. Son puentes que conectan a las personas entre sí, uniéndonos a través de espacios y recursos compartidos, experiencias compartidas e intereses y esfuerzos comunes. En estos espacios públicos tan acogedores e inclusivos, los usuarios leen, estudian y se inspiran junto a una muestra representativa de su comunidad. Además de estos encuentros cotidianos, los programas de las bibliotecas crean oportunidades para que los usuarios hablen y actúen juntos, más allá de sus diferencias.»

Libraries as Bridges es una red de aprendizaje compuesta por profesionales de las bibliotecas que busca articular y avanzar en el papel que desempeñan las bibliotecas en la promoción de la cohesión social, la renovación cívica y los ideales democraticos. El trabajo inicial se centra en la creación de un conjunto de herramientas en línea donde los profesionales pueden conectarse a estudios de casos y mejores prácticas para los programas de las bibliotecas con impacto cívico, orientación para comunicarse con las partes interesadas externas y colaborar entre sí.

El objetivo de la propuesta es:

Desarrollar una comprensión compartida del impacto

Desarrollar una agenda común

Establecer un sistema de medición

Crear una herramienta o plataforma de comunicación

Que los sistemas de bibliotecas se comprometan a comprometerse de forma significativa y de una manera que pueda ser comunicada ampliamente para inspirar a otros sistemas de bibliotecas a unirse al esfuerzo

Cada una de estas instituciones puede desempeñar, y en algunos casos ya lo está haciendo, un papel crucial en la labor de construcción de la cohesión social, la promoción de la renovación cívica y la promoción de los ideales de una democracia saludable.

Blatt añade «Los valores de las bibliotecas contemporáneas de acogida universal, condiciones de acceso equitativas y un pacto de confianza mutua con los miembros de su comunidad pueden influir positivamente en la forma en que los usuarios se relacionan con las instituciones públicas en general. El principio de que todos los miembros de la comunidad tienen el mismo e invariable derecho a estar presentes en la biblioteca y a participar en ella pone de relieve el poder cívico de los individuos, como ciudadanos que dan vida y vitalidad a las infraestructuras públicas al utilizarlas e infundirles sus necesidades y esperanzas.»

Las bibliotecas como puentes crean nuevas oportunidades de diálogo con los líderes locales de todo el país a medida que avancen los trabajos, ayudando a aprovechar de forma colaborativa el impacto cívico de las bibliotecas al máximo.