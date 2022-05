Estudio de alcance para apoyar la elaboración de un código de buenas prácticas para los investigadores en materia de normalización

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Radauer, A., Baronowski, S., Yeghyan, M., et al., Scoping study for supporting the development of a code of practice for researchers on standardisation : final report, Tardos, G.(editor), 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/567608

El estudio de alcance para apoyar el desarrollo de un Código de Prácticas para los investigadores sobre la normalización tiene como objetivo identificar los elementos de buenas prácticas para los investigadores que se ocupan de las normas y la normalización en el curso de los proyectos de investigación financiados por Horizonte 2020.

Los resultados indican la existencia de un conjunto estable y recurrente de elementos de buenas prácticas. Un resultado importante es que las actividades de investigación más exploratorias y los procesos de normalización más formales son de naturaleza diferente y difíciles de sincronizar. Las actividades de normalización dentro de un proyecto de investigación conducen en gran medida a la necesidad de participar en una gestión más amplia de las partes interesadas. Es necesario que haya una estrecha relación entre los consorcios de investigación y los comités técnicos que elaboran las normas. El conocimiento de los investigadores sobre los procesos de normalización es a menudo escaso, y el desarrollo de indicadores de rendimiento reconocidos para seguir el éxito de las actividades de transferencia y valorización de la tecnología está en sus inicios.

Se han elaborado recomendaciones para las universidades y los organismos públicos de investigación (a nivel institucional), los investigadores (a nivel de proyecto), los responsables políticos y la comunidad de interesados en general, y en concreto sobre el desarrollo de indicadores de rendimiento.