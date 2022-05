El apoyo de los bibliotecarios en la mejora de la alfabetización sanitaria: una revisión sistemática de la literatura

Vassilakaki E, Moniarou-Papaconstaninou V. Librarians’ support in improving health literacy: A systematic literature review. Journal of Librarianship and Information Science. May 2022. doi:10.1177/09610006221093794

En las últimas dos décadas la alfabetización en salud ha cobrado un importante impulso entre los temas catalogados como prioritarios dentro del ámbito de la salud pública. Además, los avances de las tecnologías de la información y la comunicación, la adopción de la tecnología digital para realizar tareas básicas en nuestra vida cotidiana y, por tanto, la reorientación de la atención sanitaria, han llevado a la introducción de la alfabetización sanitaria electrónica y la alfabetización sanitaria digital. Por lo tanto, diferentes grupos de usuarios necesitan desarrollar y adquirir las habilidades y competencias digitales adicionales para buscar, recuperar, acceder y utilizar la información sanitaria.

Este estudio tiene como objetivo revisar la literatura relativa a la participación de los bibliotecarios en la alfabetización sanitaria que se publicó entre 2010 y 2020 utilizando los principios de la revisión sistemática de la literatura. Específicamente, los términos de búsqueda como «alfabetización en salud», «profesional/es de la información», «bibliotecario/s» y «biblioteca» se ejecutaron en ACM Digital Library, Scopus, Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA), Library and Information Science Abstracts (LISA), Citeseer, Google Scholar, e-prints in Library and Information Science (e-LiS), Digital Library of Information Science and Technology (DLIST), PubMed y Science Direct. Las búsquedas se realizaron durante octubre-noviembre de 2020 y se repitieron en enero-febrero de 2021; y tras considerar una serie de criterios de inclusión y exclusión se consideraron 57 artículos revisados por pares. Seis grandes áreas de interés surgieron a través de un análisis exhaustivo de la literatura identificada y relevante, a saber: «papel de los bibliotecarios en relación con el desarrollo de la alfabetización en salud», «estudios de usuarios relacionados con la alfabetización en salud», «programas de alfabetización en salud», «alfabetización en salud y educación en LIS», «iniciativas de alfabetización en salud» y «herramientas utilizadas por los bibliotecarios en proyectos de alfabetización en salud.»

Las principales conclusiones muestran que las bibliotecas, como lugares seguros y de confianza, pueden desempeñar un papel clave en el desarrollo y la promoción de la alfabetización en salud para diferentes grupos; surgen nuevos títulos de trabajo para los bibliotecarios (bibliotecario de salud del consumidor, bibliotecario de servicios de información de salud, bibliotecario de alfabetización en salud); mientras que la colaboración es un elemento clave para desarrollar y ofrecer programas de formación en alfabetización en salud a diversos grupos de usuarios, así como al público.